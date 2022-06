L’iPhone perfetto per l’estate è in sconto

Se state cercando un iPhone compatto, sbarazzino da portare in vacanza con voi al posto del vostro dispositivo di punta, abbiamo la soluzione che fa per voi. Non di meno, sappiate che è in super sconto a soli 479,00€ su Amazon. Stiamo parlando dell’ottimo iPhone SE 2022.

iPhone SE (2022): perché acquistarlo a questo prezzo oggi

Il dispositivo presenta infatti un form factor classico, come direbbe qualcuno. Grazie al suo schermo retina da 4,7“ molto risoluto, è perfetto per essere portato nei taschini dei pantaloni corti estivi, ma non sodo. È un telefono che ha un’ottima qualità fotografica; sì, una solamente, ma è eccezionale sotto tutti punti di vista. Il merito va anche all’ottimo software di cui è dotato il device.

Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A15, lo stesso che è presente a bordo degli iPhone 13 pro. Questo significa prestazioni assicurate in ogni contesto. Oltre a questo, ha un modem 5G pensato per la connettività del futuro.

Tra le altre cose dobbiamo citare anche la presenza del meraviglioso pannello posteriore che presenta, oltre ad un’estetica accattivante in vetro, la ricarica wireless. Curiosamente, c’è anche il tasto per il Touch ID con cui sbloccare il device quando serve.

Pensate anche alla comodità di portarlo sempre con voi senza il minimo sforzo: leggero, tascabile e “senza pensieri”. Questo è il melafonino per chi bada al sodo, per chi cerca un gadget Apple ma non ama tutti gli sfizi presenti sugli ultimi prodotti.

La versione sconto è quella da 64 GB ed è a nostro avviso, la più interessante e si possa comprare, soprattutto per chi cerca un telefono smart di ultima generazione ma non vuole spendere cifre esorbitanti.

Con gli sconti di Amazon e le consegne gratuita quindi, questo modello è la scelta vincente. 479,00€ è un prezzo top. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo o preferite gli smartphone premium super performanti?