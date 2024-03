LIQUIDA TUTTO Xiaomi: Redmi Note 13 ad una MISERIA su Ebay

Il Redmi Note 13 è uno degli smartphone più acquistati dagli utenti, in particolare proprio su Ebay. Infatti, viene davvero abbassato drasticamente di prezzo per queste 24h. Pensa, che oggi ti puoi portare a casa questo smartphone a soli 219€, invece che 349,90€!

Non dovresti attendere ancora altro tempo, perché stanno davvero impazzendo tutti su Ebay. Questo sconto pazzo del 37%, non si era davvero mai visto prima. Cerchi un telefono nuovo, di altissimo livello? Sei nel posto giusto al momento giusto!

Xiaomi Redmi Note 13, da 256GB

Non vorrai mica farti scappare un’occasione del genere? Questo Redmi Note 13 dal colore nero, dal design minimal ma super pratico, ha mandato in tilt tutti gli utenti. Non si era mai visto ad un prezzo così basso, corri subito.

Questo modello di Xiaomi dispone di una grande batteria da 4500 mAh e viene fornito con un caricabatterie da 120 W. È veloce come un fulmine, la super ricarica da 120 W può richiedere solo 15 minuti per caricarlo al 100% in modalità Boost, rendendo la vita e il lavoro più veloce e più conveniente.

Inoltre, è dotato di uno schermo AMOLED DotDisplay da 6,67″ FHD+ che ti offre un’esperienza visiva più piacevole per gli occhi. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la velocità di campionamento tattile a 360 Hz ti offrono un’esperienza più precisa e fluida.

Ne restano ancora davvero pochissimi pezzi, corri adesso su Ebay prima che possa davvero terminare nelle prossime ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.