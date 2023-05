L'IRRESISTIBILE monitor da gaming Samsung Odyssey G3 a -41% su Amazon

Se il tuo hobby preferito è quello di giocare al computer (o alla console) e vuoi puntare su un ottimo monitor da gaming a prezzo conveniente, quest’oggi il super Samsung Odyssey G3 (edizione 2023) è in offerta su Amazon con ben 110€ di risparmio. Infatti, complice uno sconto incredibile del 41%, ti bastano appena 159€ per acquistare il monitor da gaming di Samsung.

Realizzato dai gamer per i gamer, quindi con tutte le funzionalità adatte per soddisfare le tue esigenze in game, il monitor Odyssey G3 di Samsung monta un bellissimo pannello VA da 24″ ad altissima risoluzione e con un altissimo refresh rate di 144 Hz.

Su Amazon c’è il 41% di sconto sul validissimo monitor Samsung Odyssey G3

Perfettamente compatibile con la tecnologia FreeSync Premium di AMD per immagini sempre fluide e cristalline anche nei momenti più concitati, il monitor di Samsung ha un tempo di risposta di appena 1 ms e integra anche la tecnologia Eye Saver Mode per proteggere i tuoi occhi dall’affaticamento dovuto a lunghe sessioni di gioco.

Inutile girarci intorno: il 41% di sconto è la migliore occasione che ti possa capitare quest’oggi per acquistare un monitor da gaming capace di regalarti emozioni uniche. Inoltre, se lo metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.