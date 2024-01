LISTERINE Difesa Denti e Gengive CONFEZIONE DOPPIA: respiro fresco e duraturo con appena 6€

Il collutorio LISTERINE Difesa Denti e Gengive rappresenta una soluzione efficace per la cura completa della bocca, contribuendo a mantenere denti e gengive in salute. Con il gusto di menta fresca, il collutorio offre una piacevole esperienza di igiene orale oggi perfino a un prezzo super conveniente.

Su Amazon, infatti, lo trovi infatti nella confezione doppia da un litro ciascuno a soli 6€. Il tutto con le spedizioni rapide, sicure e gratuite tramite i servizi Prime. La confezione da 2 x 1 litro rappresenta in tal senso una scelta conveniente per coloro che desiderano avere una scorta a lungo termine del collutorio.

Protezione Denti e Gengive:

Come lascia intuite il suo nome, questo collutorio è progettato per offrire una difesa completa per denti e gengive. La sua formula aiuta a prevenire la formazione di placca batterica, contribuendo così a mantenere denti forti e gengive sane.



Il gusto di menta fresca non solo rende l’uso del collutorio più piacevole, ma contribuisce anche a un respiro fresco e duraturo. Questa caratteristica è particolarmente gradita per chi cerca un collutorio che combini l’efficacia con un piacevole sapore.

La presenza di fluoro contribuisce poi a rinforzare lo smalto dei denti, fornendo una protezione aggiuntiva contro la carie. LISTERINE è noto per la sua azione antisettica, che aiuta a ridurre i batteri che possono causare gengiviti e altri problemi alle gengive. Utilizzando il collutorio regolarmente, si può contribuire a mantenerle in uno stato di salute ottimale.

Insomma, l’uso regolare del collutorio LISTERINE Difesa Denti e Gengive può contribuire significativamente a mantenere la salute generale della bocca e una protezione completa per una buona igiene orale. Approfitta quindi del super sconto su Amazon e assicurati la confezione doppia da un litro ciascuno a soli 6€. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

