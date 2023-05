Lo acquistano TUTTI su Amazon: costa talmente poco questo TABLET che nessuno resiste

Anche tu da tanto tempo volevi cambiare tablet, ma non hai mai trovato un’offerta buona, che ti faccia davvero cambiare idea? Nessun problema, oggi ho la soluzione per te. In sconto su Amazon, troverai il tablet di Honor, il Pad 8 ad un prezzo che non crederai. Te lo porti a casa a soli 259€, invece di 349€!

Pensa che solo oggi potrai avere un tablet di ultimissa generazione, ad un prezzo che più economico di così non si era visto. Lo potrai avere a poco, con tanto di sconto del 26%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo e aggiungerlo al carrello. Al momento del checkout, lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Honor Pad 8 Tablet da 6GB 128GB, 12 pollici 2K Full View Screen, 8 altoparlanti, 7250mAh 22.5W

Un tablet che è sia nuovo che economico allo stesso tempo? Esiste eccome. Oggi tutto questo è racchiuso nel tablet di Honor. Una vera svolta, nuovo di zecca e di ultimissa generazione, lo avrai direttamente a casa a davvero una miseria.

Questo modello scontato dispone di un display FullView da ben 10.4 pollici. Ideale per la cura degli occhi. Offre un rapporto schermo-corpo dell’87% leader del settore e un’esperienza visiva davvero super coinvolgente per il lavoro e anche per l’intrattenimento.

Così da offrire un’esperienza audio senza rivali, il nuovissimo HONOR Pad 8 è dotato anche di ben otto altoparlanti posizionati simmetricamente su entrambi i lati del Pad. Offre agli utenti effetti sonori più forti ed equilibrati. Offre anche un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per garantirti la massima produttività.

Poi, questo tablet supporta fino a 10 ore di streaming video online oppure anche 14 ore di riproduzione video locale.

Oggi, potrai trovare questo tablet ad un prezzo super misero, con tanto di sconto del 26%. Un tablet di ultimissima generazione che oggi ti costa una miseria.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.