Lo cercavo da una vita, finalmente l'ho trovato da Lidl a meno di 15 euro

Due accessori semplici, pensati per chi deve portare corrente su un banco da lavoro, in garage, in una piccola officina domestica o anche in casa. A indicarlo è la scheda prodotto pubblicata sul sito di Lidl Italia. Le varianti disponibili sono entrambe a marchio PARKSIDE, nome ormai abituale tra gli scaffali dell’insegna tedesca quando si parla di utensili, accessori e piccoli prodotti per il bricolage.

Le opzioni segnalate da Lidl sono due: avvolgicavo compatto e cubo multi-presa. Il primo è pensato per chi cerca una prolunga corta, ordinata, facile da usare e da riporre. Il secondo, invece, serve a concentrare più collegamenti elettrici in poco spazio, per esempio vicino a un piano di lavoro o dietro una scrivania.

Il prodotto è inserito nella categoria Officina e ferramenta, dentro l’area Fai da te e Giardino del sito Lidl. Non è quindi un utensile vero e proprio, ma un accessorio di servizio. Uno di quegli oggetti che, nella vita di tutti i giorni, finiscono accanto a trapani, caricabatterie, lampade da lavoro, piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici. Pochi centimetri, certo. Ma quando la presa a muro è nel posto sbagliato, possono fare comodo.

Cavi, USB e prese: cosa dichiara Lidl

Secondo la descrizione pubblicata da Lidl Italia, il mini avvolgicavo PARKSIDE ha un cavo lungo 3 metri e include una porta USB. Una lunghezza contenuta, più adatta agli spazi interni e alle postazioni vicine che ai lavori a distanza: banco da lavoro, angolo hobby, ripostiglio, studio. La porta USB aggiunge una funzione pratica, utile per ricaricare piccoli dispositivi senza occupare una presa tradizionale.

Avvolgicavo compatto e presa multipla a cubo su un banco da lavoro, ideali per casa, garage e officina.

La presa multipla compatta, indicata come cubo multi-presa, dispone invece di un cavo da 1,5 metri e di una spina multipla a 4 vie. In pratica, consente di collegare più apparecchi nello stesso punto, mantenendo però un formato ridotto. Nella scheda sintetica consultabile, Lidl non indica altri dettagli su potenza massima, interruttori o protezioni integrate. Per questi aspetti, prima dell’uso, è bene leggere con attenzione etichetta, confezione e manuale forniti con il prodotto.

Gancio e magnete: più ordine in garage, sul banco e in casa

Tra le caratteristiche dichiarate del cubo multi-presa PARKSIDE, la più interessante è la presenza di gancio e magnete. Sono dettagli piccoli, ma in garage o in un locale tecnico possono cambiare parecchio l’uso quotidiano. Il blocco prese può essere appeso, fissato a una superficie metallica compatibile oppure spostato vicino al punto in cui serve corrente. Senza lasciarlo per forza a terra, tra cavi e polvere.

Sul banco da lavoro, per esempio, il magnete può aiutare a tenere la presa multipla su una struttura metallica, liberando spazio sul piano. Il gancio può tornare utile su scaffali, carrelli o supporti, sempre seguendo le indicazioni del produttore e senza mettere in tensione il cavo. In casa cambia lo scenario, ma non l’utilità: dietro una postazione computer, vicino a una libreria o in un angolo dedicato alla ricarica di smartphone e piccoli accessori, una soluzione compatta aiuta a evitare il solito groviglio di adattatori.

Prezzo, disponibilità Lidl e controlli prima dell’acquisto

Il prezzo indicato sul sito Lidl Italia è di 14,99 euro per la scelta tra mini avvolgicavo e presa multipla compatta PARKSIDE. Come spesso succede con le offerte Lidl dedicate al fai da te, la disponibilità può cambiare in base al punto vendita, al periodo promozionale e alla presenza online o in negozio. Il controllo più sicuro resta quello sul sito ufficiale o nel punto vendita più vicino, usando la ricerca indicata da Lidl.

Prima di acquistare, però, conviene capire bene a cosa servirà. Il cavo da 3 metri dell’avvolgicavo offre più margine di movimento. Il cavo da 1,5 metri del cubo multi-presa, invece, è più adatto a postazioni ravvicinate. Da valutare anche quanti dispositivi si vogliono collegare, gli assorbimenti elettrici e il luogo di utilizzo. Per utensili potenti, apparecchi riscaldanti o carichi prolungati, le indicazioni tecniche riportate su confezione e manuale vanno seguite con attenzione. Il prezzo è contenuto, sì. Ma la scelta giusta dipende soprattutto da dove e come verrà usato.