Lo cercavo da una vita, finalmente l'ho trovato da Lidl a meno di 15 euro

Due accessori semplici, pensati per chi deve portare corrente su un banco da lavoro, in garage, in una piccola officina domestica o anche in casa. A indicarlo è la scheda prodotto pubblicata sul sito di Lidl Italia. Le varianti disponibili sono entrambe a marchio PARKSIDE, nome ormai abituale tra gli scaffali dell’insegna tedesca quando si parla di utensili, accessori e piccoli prodotti per il bricolage.
Le opzioni segnalate da Lidl sono due: avvolgicavo compatto e cubo multi-presa. Il primo è pensato per chi cerca una prolunga corta, ordinata, facile da usare e da riporre. Il secondo, invece, serve a concentrare più collegamenti elettrici in poco spazio, per esempio vicino a un piano di lavoro o dietro una scrivania.
Il prodotto è inserito nella categoria Officina e ferramenta, dentro l’area Fai da te e Giardino del sito Lidl. Non è quindi un utensile vero e proprio, ma un accessorio di servizio. Uno di quegli oggetti che, nella vita di tutti i giorni, finiscono accanto a trapani, caricabatterie, lampade da lavoro, piccoli elettrodomestici o dispositivi elettronici. Pochi centimetri, certo. Ma quando la presa a muro è nel posto sbagliato, possono fare comodo.
Cavi, USB e prese: cosa dichiara Lidl
Secondo la descrizione pubblicata da Lidl Italia, il mini avvolgicavo PARKSIDE ha un cavo lungo 3 metri e include una porta USB. Una lunghezza contenuta, più adatta agli spazi interni e alle postazioni vicine che ai lavori a distanza: banco da lavoro, angolo hobby, ripostiglio, studio. La porta USB aggiunge una funzione pratica, utile per ricaricare piccoli dispositivi senza occupare una presa tradizionale.
La presa multipla compatta, indicata come cubo multi-presa, dispone invece di un cavo da 1,5 metri e di una spina multipla a 4 vie. In pratica, consente di collegare più apparecchi nello stesso punto, mantenendo però un formato ridotto. Nella scheda sintetica consultabile, Lidl non indica altri dettagli su potenza massima, interruttori o protezioni integrate. Per questi aspetti, prima dell’uso, è bene leggere con attenzione etichetta, confezione e manuale forniti con il prodotto.
Gancio e magnete: più ordine in garage, sul banco e in casa
Tra le caratteristiche dichiarate del cubo multi-presa PARKSIDE, la più interessante è la presenza di gancio e magnete. Sono dettagli piccoli, ma in garage o in un locale tecnico possono cambiare parecchio l’uso quotidiano. Il blocco prese può essere appeso, fissato a una superficie metallica compatibile oppure spostato vicino al punto in cui serve corrente. Senza lasciarlo per forza a terra, tra cavi e polvere.
Sul banco da lavoro, per esempio, il magnete può aiutare a tenere la presa multipla su una struttura metallica, liberando spazio sul piano. Il gancio può tornare utile su scaffali, carrelli o supporti, sempre seguendo le indicazioni del produttore e senza mettere in tensione il cavo. In casa cambia lo scenario, ma non l’utilità: dietro una postazione computer, vicino a una libreria o in un angolo dedicato alla ricarica di smartphone e piccoli accessori, una soluzione compatta aiuta a evitare il solito groviglio di adattatori.
Prezzo, disponibilità Lidl e controlli prima dell’acquisto
Il prezzo indicato sul sito Lidl Italia è di 14,99 euro per la scelta tra mini avvolgicavo e presa multipla compatta PARKSIDE. Come spesso succede con le offerte Lidl dedicate al fai da te, la disponibilità può cambiare in base al punto vendita, al periodo promozionale e alla presenza online o in negozio. Il controllo più sicuro resta quello sul sito ufficiale o nel punto vendita più vicino, usando la ricerca indicata da Lidl.
Prima di acquistare, però, conviene capire bene a cosa servirà. Il cavo da 3 metri dell’avvolgicavo offre più margine di movimento. Il cavo da 1,5 metri del cubo multi-presa, invece, è più adatto a postazioni ravvicinate. Da valutare anche quanti dispositivi si vogliono collegare, gli assorbimenti elettrici e il luogo di utilizzo. Per utensili potenti, apparecchi riscaldanti o carichi prolungati, le indicazioni tecniche riportate su confezione e manuale vanno seguite con attenzione. Il prezzo è contenuto, sì. Ma la scelta giusta dipende soprattutto da dove e come verrà usato.