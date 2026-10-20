Lo paghi in bolletta ma nemmeno lo sai: ho fatto i calcoli, ecco quanto hai buttato via fino ad oggi

Un piccolo importo aggiunto ogni mese alla bolletta Internet può trasformarsi in una spesa sorprendente, soprattutto quando il dispositivo utilizzato resta di proprietà dell’operatore.

Il problema riguarda il canone mensile del router Wi-Fi, una voce che spesso passa inosservata tra i costi dell’abbonamento. Eppure, confrontando noleggio e acquisto, emerge una differenza economica che può diventare importante nel corso degli anni. Prima di cambiare dispositivo, però, bisogna capire cosa comprende davvero il contratto Internet.

Il canone nascosto in bolletta: quei 9 o 13 euro al mese possono diventare 800 in cinque anni

La cifra, presa da sola, non spaventa. Circa 8,91 euro al mese per il servizio Advanced Wi-Fi di Spectrum. Oppure circa 13,36 euro al mese per il gateway Panoramic Wi-Fi che alcuni vecchi clienti Cox continuano a pagare. In una bolletta internet già pesante, soprattutto con le connessioni più veloci, quella riga rischia di passare inosservata.

E invece pesa eccome. In un anno fanno circa 107 euro nel primo caso e 160 euro nel secondo. In tre anni si arriva a circa 321 euro con Spectrum e 481 euro con Cox. Su cinque anni il conto sale a circa 535 euro e 802 euro.

Tutto per usare un dispositivo che, chiuso il contratto, va restituito all’operatore. Oppure continua a essere pagato se l’abbonamento resta attivo. Non è una truffa: sono costi previsti dai piani. Il punto è più semplice. Quei soldi escono ogni mese, ma all’utente non resta nulla.

Il confronto con l’acquisto: router Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 che si ripagano in pochi mesi

Basta guardare i prezzi dei dispositivi in vendita per capire quanto il conto cambi. Un router Wi-Fi 6 TP-Link AX1800, più che sufficiente per molte case, ha un prezzo di listino equivalente a circa 80 euro e spesso si trova a circa 49 euro. Tradotto: rispetto a un canone da circa 8,91 euro al mese, si ripaga in sei-nove mesi.

Anche Asus ha modelli economici, come il RT-AX1800S, venduto spesso a un prezzo equivalente tra 53 e 62 euro. Chi vuole qualcosa di più nuovo può puntare su un Wi-Fi 7, per esempio l’Asus RT-BE58U, che costa circa 116 euro e offre funzioni più avanzate, compreso il dual WAN. In questo caso si supera di poco un anno di noleggio, ma il router resta a casa dell’utente.

Su tre anni, scegliendo un dispositivo proprio invece del noleggio Spectrum, il risparmio può arrivare a circa 267 euro, considerando che nei piani presi in esame l’operatore fornisce il modem compatibile senza costi extra.

Modem, gateway e offerte incluse: cosa controllare prima di dire addio al dispositivo dell’operatore

Non vale però la stessa regola per tutti. Alcuni operatori forniscono un gateway, cioè un solo apparecchio che mette insieme modem e router. È il caso del Panoramic Wi-Fi di Cox: per eliminare il canone, il cliente deve comprare entrambi i dispositivi, a patto che siano compatibili con la rete dell’operatore.

Tra i prodotti approvati viene citato l’Arris Surfboard SB8200, modem adatto a piani fino a 1 Gbps, venduto a un prezzo equivalente di circa 122 euro in offerta, contro un listino di circa 169 euro. Se lo si abbina a un router da circa 53 euro, la spesa iniziale arriva a circa 175 euro. Con un canone da 13,36 euro al mese, il rientro arriva in circa 13 mesi. Dopo tre anni il risparmio può superare i 300 euro; dopo cinque può avvicinarsi ai 625 euro.

Prima di cambiare, però, meglio leggere bene la bolletta: alcuni operatori, come Comcast Xfinity nei nuovi piani e Verizon Fios, includono già il router senza una voce separata. Spectrum, invece, lo integra nei piani Gig e superiori. Il costo potrebbe essere già dentro l’abbonamento. Controllare quella riga resta il primo passo.

In Italia, i contratti per la connessione domestica possono prevedere il modem incluso, il pagamento rateale o un apparato in comodato d’uso. Prima di acquistare un router personale, quindi, è importante verificare le condizioni contrattuali, gli eventuali costi residui e la compatibilità con la propria linea.