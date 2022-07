Lo sconto che stavi aspettando: POCO M3 Pro 5G ora può essere tuo a 154€

Su eBay, solo per poche ore, c’è l’eccellente POCO M3 Pro 5G colore nero, taglia 4GB-64GB, scontato che puoi acquistare con appena 154€ e le spedizioni veloci e gratuite. Questo smartphone è un prodotto di media gamma dedicato principalmente all’entertainment e pensato per i giovani. Ma non per questo non si adatta a ogni tipo di profilo utenza. Monta un processore MediaTek Dimensity 700 da 7nm, 5G e un display a 90Hz con DynamicSwitch, grazie alla doppia Sim 5G permette di avere sempre a disposizione tutta la velocità del 5G.

POCO M3 Pro 5G Power Black , mega sconto eBay

Con un display FHD+ da 90Hz e 6.5″, POCO M3 Pro 5G offre una un’esperienza fluida ed estremamente veloce. POCO M3 Pro 5G ha inoltre un ulteriore upgrade rispetto a POCO M3, passando da un Dot Drop a un DotDisplay. DynamicSwitch permette al display di cambiare automaticamente tra 90Hz, 60Hz, 50Hz e 30Hz, permettendo di adattarsi ai contenuti risparmiando energia. La dual SIM 5G offre il 5G sempre attivo. Significa che può connetterti a due reti 5G diverse senza dover sostituire fisicamente le schede SIM, adattandosi all’ambiente di rete del futuro.

I vantaggi di una rete 5G veloce che vanno oltre il download e l’upload super veloci, video di qualità superiore e giochi più reattivi. Inoltre, la velocità e la bassa latenza migliorano la capacità nelle aree molto popolate attraverso la rete 5G. La Reading Mode 3.0 aggiornata con la modalità paper texture riduce l’affaticamento degli occhi, mentre il nuovo doppio sensore ambientale sia frontale che posteriore, assicura un riconoscimento della illuminazione a 360°, permettendo una regolazione dell’illuminazione più naturale. Lo smartphone ospita anche un sistema di fotocamere a tutto tondo. Dotato di Macro e Lente di profondità. Combina la modalità notturna, la modalità a 48MP, slow motion e time-lapse video. Tutte le modalità che ti servono per catturare i momenti più belli della vita.

A completare un quadro davvero senza sbavature di sorta, un design moderno e sottile, con un dettaglio unico 3D-curved posteriore che lo rendono davvero elegante. Ma risulta essere ancora più elegante grazie al 91% di schermo rispetto al corpo che garantisce un’esperienza immersiva e una sensazione di puro godimento di ogni contenuto di entertainment. Vai su eBay e fallo tuo a 179€, con un bel risparmio. Ma sbrigati, perché l’offerta scade tra poche ore.

