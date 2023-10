Lo sconto su questo ottimo SSD esterno Samsung è da paura!

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE2T0S, per gli amici T7 Shield, è un SSD esterno portatile ideale per coloro che hanno bisogno di spazio di archiviazione affidabile e di alta velocità. Con una capacità di 2 TeraByte, questo SSD offre un’enorme quantità di spazio per archiviare qualunque tipologia di file. Di norma dispositivi del genere, se di qualità costano molto, ma oggi Amazon ha deciso di fare le cose in grande dando una bella sforbiciata al prezzo finale. Sconto da paura: MENO 29%, 149,00 euro invece che 209,99 euro! Davvero un’offerta coi fiocchi! Backup non ti temo!

Velocissimo e spazioso

La qualità costruttiva di questo SSD è di alto livello. Ha una scocca in metallo resistente che offre una protezione extra al dispositivo. Questo è particolarmente importante per coloro che sono in movimento e vogliono mantenere i loro dati al sicuro da urti e cadute accidentali. Inoltre, è dotato di protezione aggiuntiva contro acqua e polvere grazie alla certificazione IP65.

Una delle caratteristiche più impressionanti del T7 Shield è la sua velocità di trasferimento dei dati. Utilizzando le tecnologia USB 3.2 Gen 2 e NVMe, questo SSD può raggiungere velocità di lettura fino a 1.050 MB al secondo e velocità di scrittura fino a 1.000 MB al secondo. Questo significa che possiamo trasferire file di grandi dimensioni in pochissimo tempo, a tutto vantaggio del tempo risparmiato.

In termini di utilizzo, T7 Shield è compatibile con una vasta gamma di dispositivi di ogni tipo. I due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco, oltre a tanti altri dispositivi.

La sicurezza dei dati è un’altra caratteristica importante di T7 Shield. È dotato di crittografia hardware AES a 256 bit.

T7 Shield è UN SSD davvero performante, resistente e sicurissimo. E la cosa bella è che è in super offerta Amazon! Si risparmiano 60 euro!

