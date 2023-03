Lo scrigno di Amazon: cinque oggetti CURIOSI ed economici che facilitano la vita

Sembra incredibile come spulciando nei negozi, siano essi reali o virtuali sulla Rete, a volte si possano trovare oggetti all’apparenza insoliti e dunque “inutili”, che però, dopo aver suscitato qualche perplessità di primo acchito finiscono invece per incuriosirci prima e conquistarci dopo, soprattutto avendone carpito la loro utilità. Proprio come questi simpatici gadget che abbiamo scovato su Amazon e che ti segnaliamo: oggetti che sembrano usciti da uno scrigno magico e che ti facilitano la vita.

Localizzatore GPS portatile

Un localizzatore GPS ad alta precisione, pronto a mostrare sempre dov’è la tua auto (e non solo) torna sempre molto utile per tanti motivi. Se poi lo riesci a prendere anche a meno della metà del suo prezzo di listino è ancora meglio. In questo preciso momento, infatti, ne trovi uno a un costo talmente basso da far pesare a un errore di prezzo: appena 10 euro.

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Tazza auto mescolante

La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo.

Penna tattica multifuzione per Autodifesa con Rompivetro

Questo incredibile gadget ha 12 funzioni molto utili: bussola, rompivetro, cacciavite, apribottiglie, chiave a brugola, torcia elettrica, penna, bordo seghettato, penna capacitiva, ecc. Questa penna, di fatto, è perfetta soprattutto per coloro che amano l’avventura o fanno un lavoro pericoloso che li porta a trovarsi spesso fuori casa, in luoghi impervi. Oggi ti costa solo 9€.

