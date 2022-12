Lo scrigno MAGICO di Amazon: cinque OGGETTI CURIOSI che ti facilitano il lavoro

Sembra incredibile come spulciando nei negozi, siano essi reali o virtuali sulla Rete, a volte si possano trovare oggetti all’apparenza insoliti e dunque “inutili”, che però, dopo aver suscitato qualche perplessità di primo acchito finiscono invece per incuriosirci prima e conquistarci dopo, soprattutto avendone carpito la loro utilità. Proprio come questi simpatici gadget che abbiamo scovato su Amazon e che ti segnaliamo: oggetti che sembrano usciti da uno scrigno magico e che ti facilitano la vita (o i lavori).

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Un fantastico gadget che porterà molta comodità nelle vostre vite, adatto agli uomini, a qualsiasi appassionato di fai da te! La penna multifunzionale soddisfa infatti le esigenze di vita quotidiana / ufficio di chiunque. Una penna per più scopi: è infatti righello, livella, combinazione di cacciaviti piccoli, penna stilo, penna grafica e pennino touch! Un gadget incredibile e super utile che oggi puoi fare tuo con appena 11 euro tutto incluso, anche le spese di spedizione.

Accessorio multiuso 12-in-1: coltello multiuso, martello, cavatappi, di tutto di più in questo bellissimo e originale accessorio. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza a becchi piatti, maniglia di azionamento, molla di ritorno, blocco dell’impugnatura, mini coltello, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto, lama di coltello seghettata. Prezzo totale 12€ spuntando la voce Applica coupon 20%.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Guanti con luci al LED integrate

Guanti con luci al LED integrate, tue a 13€. Molte volte ci troviamo a dover fare qualche lavoretto urgente di manutenzione praticamente al buio. Magari è andata via la corrente in casa, oppure siamo rimasti in panne di sera con l’auto e abbiamo bisogno di dare un’occhiata dentro al cofano. Con questa coppia di guanti risolvi tutti questi problemi. Con loro non è più necessario lavorare con una torcia o portare con sé una lampada frontale ingombrante:. In più mantieni le mani libere mentre lavori.