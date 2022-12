Lo scrigno MAGICO di Amazon: cinque OGGETTI CURIOSI che ti facilitano la vita

Sembra incredibile come spulciando nei negozi, siano essi reali o virtuali sulla Rete, a volte si possano trovare oggetti all’apparenza insoliti e dunque “inutili”, che però, dopo aver suscitato qualche perplessità di primo acchito finiscono invece per incuriosirci prima e conquistarci dopo, soprattutto avendone carpito la loro utilità. Proprio come questi simpatici gadget che abbiamo scovato su Amazon e che ti segnaliamo: oggetti che sembrano usciti da uno scrigno magico e che ti facilitano la vita.

ZUS – caricatore USB, segnalatore GPS e monitor batteria auto

ZUS è un utilissimo aggeggino multifunzionale. Non solo è un super utile carica batterie USB da auto intelligente, che può ricaricare fino a due dispositivi alla massima velocità, ma è anche un comodo rilevatore GPS. Proprio così: quante volte parcheggiate l’auto e dopo non vi ricordate il punto esatto? Ebbene, con questo gioiellino problema risolto: basta lanciare l’apposita app installabile sullo smartphone che in pochi secondi ti localizzerà la vettura. Dulcis in fundo, monitora e rileva i Kmpercorsi ogni giorno, lo stato della batteria e ti avvisa quando è poco efficiente.

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili.

Metro laser SMART

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser ultra preciso e semplice da usare. Questo misuratore di alta precisione professionale offre ±3mm di accuratezza, rendendo così la misurazione in tempo reale accurata e stabile. Il dispositivo è resistente all’usura e ai graffi: la lega di alluminio leggera e la plastica di ingegneria ad alta resistenza di cui è costituito creano un aspetto opaco delicato e rendono il dispositivo resistente all’usura e ai danni. Oggi questo gioiellino può essere tuo a soli 39€, con lo sconto del 20% applicato da Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Tazza auto mescolante

La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo.

Microscopio portatile per telefono

Riesci a immaginare che un giorno potresti esplorare il microscopico con i tuoi occhi, ottenere chiaramente i dettagli del micromondo? La lente per microscopio APEXEL 200X potrebbe farlo! Basta semplicemente collegare il nostro microscopio alla presa principale del tuo smartphone fotocamera, ti aiuterà a scattare incredibili foto e video ingranditi ad alta risoluzione, per farti trovare il mondo che non può essere osservato a occhi nudi. Col coupon applicabile in pagina costa solo 33€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.