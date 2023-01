Lo scrigno MAGICO di Amazon: cinque OGGETTI CURIOSI che ti facilitano la vita

Amazon è il sito di e-commerce più grande del mondo. E come spesso accade in questi casi, ci sono tanti prodotti, spesso bizzarri ma al contempo utili, che per diverse ragioni non trovi in vetrina. Non ci credi? Allora guarda questi questi gadget tech che puoi portare a casa, anche con pochi euro.

Apri bottiglie automatico digitale

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 22 euro su Amazon.

Vaso di fiori con altoparlante bluetooth

Avete mai pensato di poter far suonare le vostre piante? Per gli amanti della tecnologia, ma anche della botanica, ecco l’oggetto più insolito ma intrigante. Questo vaso portafiori è dotato di un altoparlante bluetooth e di alcuni sensori nel terriccio che permettono che la vostra pianta senta il tocco sulle proprie foglie, emettendo un suono caratteristico per ogni tocco. E’ anche dotato di una luce a led, che si illumina cambiando colore allo stesso ritmo.

Il Niente

Ti è mai successo di chiedere a qualcuno cosa volesse per regalo e la risposta molto spesso è stata “Niente” ? Se ha tutto quello che gli serve, se gli hai già regalato questo mondo e quell’altro o semplicemente vuoi fare uno scherzo simpatico ecco l’unico regalo che non fa proprio Assolutamente Niente.

Termometro igrometro

Questo termometro igrometro è una vera e propria chicca. Il dispositivo, infatti, è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 5€ circa, complice lo sconto del 22% più il coupon del 10% che dovrete spuntare sulla pagina del prodotto. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Altoparlante bluetooth portatile con display Pixel Retro

Questa cassa portatile non solo ha una qualità del suono davvero eccellente, con diverse opzioni e settaggi per migliorarla, ma ha un look davvero stiloso ispirato alla Pixel Art. Dotato di 256 LED programmabili, Ditoo ti permette anche di creare l’immagine che visualizzerai sullo schermo a LED. Costa 80€ col coupon.

