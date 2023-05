Lo scrigno PIRATA Amazon: 5 gadget PAZZESCHI di cui IGNORAVI l'esistenza

Prodotti insoliti, strani ma al contempo estremamente utili. Gadget da mostrare agli amici per sorprenderli con la loro originalità, ma anche comodi perché puoi sfruttarli in svariati modi. Anche questa settimana ne abbiamo trovati di stranissimi, eppure incredibilmente necessari per svolgere al melgio certe attività quotidiane o lavori. Guardate anche voi.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Cucchiaio bilancia digitale

Questo cucchiaio bilancia è semplicemente geniale. Pesa con una precisa ripartizione a 0,1 g e ha una portata massima di 500 g. E’ perfetta nella preparazione di antipasti, primi, secondi e torte. Per dosare farina, spezie, erbe, olio e altro. La forma a cucchiaio della bilancia cucina è ottimale per prelevare direttamente gli alimenti dai contenitori e quindi utilizzare il giusto dosaggio.. Costa 25€.

Mini kit cacciavite magnetic0 11 in 1

Il mini cacciavite dei sogni: piccolo, compatto ma estremamente versatile e resistente. La sua caratteristica principale è che nasconde altre 11 punte all’interno del suo manico, pronte all’uso quando servono. Una genialata che lo rende un pezzo unico, originale ma anche super utile.

Chiavetta USB 4 in 1 128GB

Quest’ottima chiavetta USB da 128GB, utilissima per iPhone, dispositivi Android e PC, è disponibile su Amazon a un prezzo che ha dell’incredibile: con appena 21€, infatti, puoi portarla a casa, con addirittura le spese di spedizione gratuite. Dispone di ben 4 porte per ogni esigenza, dal formato USB 3.0 a quello USB-C e Micro USB fino al tipico per device iOS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.