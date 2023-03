Lo scrigno SEGRETO di Amazon: 10 gadget curiosi di cui ti INNAMORERAI

Su Amazon si trovano sempre più spesso dei gadget davvero assurdi ma spesso, contemporaneamente, anche “campioni” di design. Prodotti particolari che ti lasciano a bocca aperta e, una volta scoperti, ti spingono ad acquistarli. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato con una semplice ricerca.

Mini Compressore Portatile per Auto

Gomme a terra? Nessun problema: con questo compressore basta collegare il dispositivo alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il tubo flessibile al pneumatico che si desidera gonfiare. Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere e un manometro analogico per pneumatici per l’attuale PSI (BAR).

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Tagliere smart con bilancia digitale 3 in 1

Per prima cosa, bisogna procurarsi un gadget utile a preparare gli ingredienti, pesarli etc. Ecco quindi che torma utile questo incredibile tagliere smart, che grazie a delle semplici batterie offre connettività Bluetooth ma anche di utilizzarlo come bilancia. Tagliare, pesare, versare e avere quindi tutto sempre sott’occhio con questo prodotto davvero super utile.

Pentola smart intelligente con 10 Menù

Con la pentola a pressione elettrica 6 litri programmabile cucino tutti i tipi di piatti attraverso le sue funzioni forno, piastra, stufato, bollitura, friggere, soffriggere, vapore, bagnomaria, scaldare e riscaldare. Ti basta inserire gli ingredienti nella pentola, selezionare il menù di cottura e l’ora desiderata per mangiare, la pentola avrà automaticamente il cibo pronto da servire all’ora indicata. Se durante la cottura la luce si spegne, la pentola riprenderà la cottura dallo stesso punto in cui si era interrotta.

Scaldavivande elettrico portatile Uno scaldavivande super utile ed efficiente, che porti dove vuoi e quando ti serve accendi per scaldarti il pranzo o la merenda: lo trovi adesso in super sconto a 13€ su Amazon, con le spedizioni velocissime e gratuite garantite dal servizio Prime. Compralo su Amazon a 13€

Speaker, termometro e radio sveglia

Questo incredibile gadget è un 3 in 1 niente male. E’ infatti uno speaker Bluetooth wireless, ma anche una sveglia digitale e un termometro per la misurazione della temperatura ambientale. E’ dotato di un ampio display ad alta visibilità, tramite il quale puoi puoi facilmente leggere l’orario e tanti altri dati utili, come le frequenze radiofoniche in FM per sintonizzare al meglio i tuoi canali preferiti, e così via.

Otoscopio digitale con Telecamera

Endoscopio professionale con 6 luci a LED e obiettivo della telecamera full HD 1080P di qualità premium, che può aiutarti a vedere e pulire il cerume o lo sporco a 360°. Ha anche un obiettivo professionale grandangolare a 360 °, che crea una visione più ampia e immagini e può facilmente agire in profondità nel condotto uditivo fino alla membrana timpanica.

Scanner da parete e metal detector

Questo scanner da parete è un rilevatore super utile perché individua perni/legno/cavi CA in più punti del muro. Che tu sia un professionista, un proprietario di una casa o un appassionato di fai da te, questo gadget ti eviterà un mucchio di problemi e anche qualche rischio. Col coupon ti costa 35€.

Cacciavite elettrico con luce a LED

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione.

Termocircolatore a immersione per cucinare sottovuoto

La cottura sottovuoto va sempre più di moda. Si tratta di un metodo di cucina che permette di cucinare a basse temperature vari cibi, mantenendone intatti il gusto, la consistenza e le qualità nutritive. Grazie a questo gadget, gestibile interamente da smartphone, potete cucinare ogni ricetta che volete con facilità visto che il grosso del lavoro lo farà, appunto, lui con l’ausilio della sua app.

