Lo smart TV LG da 32” più venduto su Amazon OGGI è a un prezzo affare

E’ la smart TV più desiderata dagli utenti di Amazon, come dimostrato dai dati vendita del sito, che lo vedono tra i primi posti. Questa smart TV LG 32LQ63006LA è uno dei televisori FullHD più venduti sulla piattaforma di e-commerce, ma è anche uno dei più ambiti e richiesti tra i modelli con dimensioni più contenute e che occupano meno spazio. In questo periodo poi è perfino scontato di circa 100 euro, ragion per cui è una lotta continua tra utenti per cercare di accaparrarsene uno prima che vada esaurito. Se sei interessato a un TV di questo genere, non pensarci troppo e vai su Amazon a chiudere l’acquisto a soli 246 euro, tutto incluso.

LG 32LQ63006LA, super affare su Amazon

Due i punti di forza principali di questo televisore: il processore α5 Gen 5, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i tuoi contenuti, donandogli una colorazione e profondità di maggiore impatto per un’esperienza più emozionante, e la funzione AI Brightness, che regola la luminosità dello schermo in base all’illuminazione della stanza, in modo da garantirti una visione ottimale dei tuoi contenuti. Il risultato è un’immagine molto definita sullo schermo, per una qualità superiore.

La Smart TV webOS 22 è semplice da usare e ricca di contenuti. Collega il TV a Internet e scopri tutte le possibilità di goderti un’esperienza a tua misura, grazie alle numerosissime app che hai a disposizione. Inoltre su questo TV trovi già installate le principali applicazioni di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e RaiPlay. Scegli tra i film più recenti, le serie TV, i documentari e gli eventi sportivi in diretta: tutto in un unico posto.

Il televisore LG 32LQ63006LA è anche ottimizzato per i videogame, e grazie al Game Optimizer avrai a tua disposizione tutte le impostazioni relative ai videogiochi in un unico pannello di controllo. Sui nostri TV Full HD puoi inoltre goderti l’esperienza gaming HDR così come è stata pensata dagli sviluppatori grazie al supporto dell’HGiG. In definitiva una TV smart FullHD completa di tutto quello che ti serve per divertirti, che tu decida di usarla per lo sport e le serie televisive, per videogiocare o per entrambe le cose. Puoi farla tua a soli 246 euro, con un risparmio di circa 100 euro e le spedizioni rapide e sicure di Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.