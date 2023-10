Lo smartphone 16gb+128gb a soli 113 euro! L'offerta del sabato

Uno smartphone con una RAM da 16 gb più una memoria da 128 gb (oltretutto espandibile a 256GB), una fotocamera da 50MP, un display da 6.52″, batteria da 4400mAh, Dual SIM, sistema operativo Android 13 e un caratteristico colore Viola, ora lo paghi solo 113 euro! No, non ti stiamo prendendo in giro: si tratta dell’incredibile offerta su Amazon relativa a Ulefone Note 16 Pro 2023. Un’occasione da prendere al volo, per chi cerca un telefono potente spendendo circa cento euro!

Ulefone Note 16 Pro 2023: le caratteristiche tecniche

Ulefone Note 16 Pro vanta il sistema operativo Android 13 più recente, che ti permette, tra le altre cose, di trasferire i tuoi vecchi dati facilmente, così non supererai il disagio del cambio di telefono. Come annunciato nell’incipit, è dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna, inoltre supporta 8GB di memoria virtuale. Può anche essere estesa a 256 GB con memoria esterna. Il processore UNISOC T606 lo rende fluido. Ottimo anche il comparto fotocamera è ottimo: la principale da 50MP ti aiuta a catturare ogni dettaglio e a scattare foto nitide e luminose; la fotocamera frontale da 8MP cattura i tuoi momenti preferiti con colori vivaci, registrando il meraviglioso mondo sempre e ovunque.

Veniamo al display: si tratta di un ampio schermo da 6.52 pollici con rapporto d’aspetto 20:9 e una risoluzione dello schermo di 1440 x 720, che fornisce dettagli nitidi, testo chiaro, immagini e video vivaci e fluidi, colori brillanti e dettagli ricchi per un’esperienza visiva coinvolgente. La batteria ad alta capacità da 4400mAh del Note 16 Pro ti consente di utilizzare il telefono per un tempo più lungo, con un tempo di standby che può arrivare fino a 528 ore. Inoltre, la funzione di ricarica inversa OTG da 5W può essere molto utile, permettendoti di caricare altri telefoni, orologi o auricolari.

Il telefono, che è anche Dual Sim ed è in un ammaliante colore Viola, offre anche 2 anni di garanzia, così da convincere i più scettici, oltre che assistenza continua 24×7. Fai tuo lo Ulefone Note 16 Pro 2023, ora lo paghi solo 113 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.