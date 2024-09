Lo smartphone Honor 90 in promozione speciale: ultimissimi a disposizione

I tuo vecchio smartphone ti sta abbandonando e sei alla ricerca di un nuovo dispositivo che sia efficiente ed economico allo stesso tempo? Ecco per te l’Honor 90, oggi disponibile su Amazon a soli 292 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, sono a diposizione gli ultimissimi articoli scontati!

Le caratteristiche tecniche dello smartphone Honor 90

L’Honor 90 è un modello Android perfetto per gli utenti di ogni età, e che è dotato di caratteristiche tecniche di alto livello sotto tutti i punti di vista.

Ha un display Touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione eccellente e che, quindi, garantisce una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. In più la sua batteria potente offre un’autonomia estesa che dura una giornata intera anche se lo utilizzi in modo intensivo.

La connettivitò non delude grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente ovunque tu sia.

Allo stesso modo, potrai realizzare scatti ad alta risoluzione e video nitidi e super stabili sfruttando la fotocamera da ben 200 megapixel. Inoltre, il modello in promozione è dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, quindi avrai a disposizione uno spazio enorme per archiviare contenuti e file di qualsiasi tipologia.

