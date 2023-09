Lo smartphone INDISTRUTTIBILE definitivo in OFFERTA su Amazon

Quante volte vi è capitato di mettere a rischio la “salute” del vostro smartphone? Quante volte è capitato che vi sia caduto o che vi siate messi in condizioni in cui avete temuto che si rompesse definitivamente? Tante, lo sappiamo ed è per questo motivo che vi segnaliamo un’interessante offerta per uno smartphone indistruttibile che Amazon propone al 19% di sconto per un totale di 129,99€ a fronte del prezzo di listino di 159,99€.

Mai più ansia per le cadute: lo smartphone indistruttibile in sconto su Amazon!

Con il più alto standard di protezione IP68, questo smartphone può impermeabilizzare fino a 1,5 M per 30 minuti. Può proteggere da acqua, polvere e sabbia. Non preoccupatevi di graffi e cadute accidentali. Con un ampio intervallo di temperature di funzionamento da -55°C a 70°, questo particolare telefono è in grado di gestire diversi ambienti esterni ed è ritenuto il telefono più adatto per coloro che amano le scalate e gli sport estremi.

Dotato di un obiettivo posteriore 13+5+2MP, dà la libertà di catturare il momento e la bellezza del mondo, la sua fotocamera frontale è 5MP, che offre la possibilità di scattare selfie ad alta definizione. Ben 4 lampadine a LED e una torcia due volte più luminosa di altri telefoni! Il che facilita le attività all’esterno anche durante le ore notturne. Ma ciò che sorprende e salta sicuramente all’occhio è la straordinaria e fenomenale batteria di cui dispone: 8000 mAh e con il cavo OTG, può persino fungere da power bank! Vanta, inoltre, un design dello schermo Full HD + da 5,5″ con una risoluzione di 1440*720 pixel.

Caratteristiche e specifiche davvero difficili da trovare in commercio per questo Smartphone indistruttibile che Amazon mette in sconto del 19% per un prezzo finale di 129,99€.

