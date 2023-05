Lo smartphone LOW-COST che ha fatto impazzire gli utenti: costa davvero pochissimo

Il tempo di cambiare il tuo vecchio smartphone, è finalmente arrivato, lo sai? Te lo posso confermare, in particolare oggi. Dato che Amazon oggi sta svendendo questo Motorola Moto g82 a soli 279,90€, invece di 349,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Questo smartphone è davvero incredibile, non dovresti davvero fartelo scappare. Oggi, te lo porti a casa con un mega sconto del 20%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Motorola moto g82 con tripla fotocamera 50MP, 5G, Display 6.5″ OLED FHD+ 120Hz, batteria 5000 mAh

Non farti sfuggire questa bomba di Motorola, oggi Amazon è davvero andato in tilt dopo questo mega sconto del 20%. Che sarà disponibile solo oggi. Uno smartphone dal colore meteorite gray, molto particolare e alla moda.

Questo modello di Motorola, dispone di un display OLED Full HD+ 120Hz, con doppio stereo speaker Dolby Atmos e ai 120Hz di refresh rate, che ti permetterà di guardare i tuoi contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino come al cinema. Con connettività 5G ultraveloce, che ti permetterà di scaricare i tuoi show preferiti in pochi secondi e guardare i video in streaming senza rallentamenti con il processore Qualcomm Snapdragon 695.

Grazie alla tripla fotocamera 50 MP, tu potrai cattura ogni dettaglio sia da vicino che da lontano con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo. Quindi otterrai scatti davvero perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da qualsiasi angolazione.

Il prezzo è davvero minuscolo, oggi te lo porti a casa a davvero una miseria, rispetto al solito. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.