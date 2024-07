Lo smartphone OPPO di ULTIMA GENERAZIONE è in OFFERTA BOMBA su eBay

Vuoi regalarti un cellulare nuovo? Questo è il momento giusto! Oggi su eBay è possibile acquistare l’OPPO Reno 11F a soli 237 euro con un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Reno 11F: tutte le specifiche tecniche

Parliamo di uno smartphone Android di buon livello, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente in quanto offre prestazioni efficienti e fluide in qualsiasi momento.

Il dispositivo è dotato di un display Touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione elevata così da offrire immagini sempre super realistiche e vivide per qualsiasi tipologia di contenuto.

Sul versante delle funzionalità, questo modello è davvero ineccepibile. Innanzitutto sfrutta il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente ovunque tu sia, anche in viaggio.

Inoltre dispone di una fotocamera da ben 64 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità e di registrare video in 4K come se fossi un vero regista professionista. Non è da meno la batteria super potente che garantisce un’autonomia elevatissima e che può durare per un’intera giornata.

Per finire, lo smartphone ha una capacità della memoria interna di 246 GB quindi davvero enorme e perfetta per memorizzare qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

