Lo smartphone OPPO di ultima generazione oggi lo paghi pochissimo

Vuoi uno smartphone che sia prestante, affidabile ed economico allo stesso tempo? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’OPPO A79, oggi disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

OPPO A79: tutte le specifiche tecniche dello smartphone

L’OPPO A79 è uno smartphone di ultima generazione che possiede caratteristiche tecniche di livello elevato così da accontentare le esigenze di qualsiasi utente.

Una delle sue caratteristiche principali è sicuramente il grande display LCD SUNLIGHT da 6.72 pollici che offre colori naturali e realistici, per una visione dei contenuti sempre perfetta ed impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Inoltre è dotato di una doppia fotocamera con design verticale, con quella principale da 50MP per realizzare scatti da vero professionista e video in 4K super stabili. Allo stesso tempo, dispone di una enorme batteria da 5000mAh che garantisce una grande autonomia di utilizzo: potrai utilizzare il dispositivo per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. In più, grazie alla tecnologia SUPERVOOC 33W basteranno pochi minuti per ottenere l’energia di cui hai bisogno.

Anche l’aspetto estetico è davvero unico ed irresistibile infatti l’esclusivo design Shimmering Weaving, oltre ad essere totalmente anti graffio, rende il dispositivo cangiante e brillante così da sfoggiarlo come vero e proprio oggetto di stile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.