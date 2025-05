Lo smartphone rugged dalla batteria infinita: OUKITEL C59 Pro è in sconto

OUKITEL C59 Pro, un dispositivo che coniuga efficienza e versatilità, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 175,99€. Acquistalo adesso al costo più basso, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

OUKITEL C59 Pro: un’opzione versatile con batteria da 10000mAh

OUKITEL C59 Pro si distingue come una proposta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover affrontare una spesa eccessiva. Il prezzo competitivo, che scende rispetto al listino originale di 189,99€, rappresenta un incentivo, ma ciò che rende davvero notevole questo modello sono le sue caratteristiche tecniche e funzionalità innovative.

Uno dei punti di forza principali è la sua batteria da 10000mAh, che garantisce un’autonomia straordinaria: fino a 1000 ore in standby o 50 ore di utilizzo intenso. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 18W e alla funzione di ricarica inversa OTG, il dispositivo si adatta a molteplici necessità, fungendo anche da power bank per altri dispositivi.

Il comparto visivo non è da meno, con un display HD+ da 6,88 pollici, dotato di refresh rate a 90Hz e una luminosità di 450 nit. Queste specifiche assicurano una visione chiara e fluida, anche in condizioni di luce esterna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera principale da 13MP e quella frontale da 5MP sono pensate per catturare i momenti quotidiani con una qualità soddisfacente.

Passando alle prestazioni, OUKITEL C59 Pro integra 8GB di RAM fisica, affiancati da 16GB di memoria virtuale, per un totale di 24GB. Questo consente un multitasking fluido e senza rallentamenti. Lo spazio di archiviazione interno è di 256GB, espandibile fino a 1TB, ideale per chi necessita di ampio spazio per applicazioni e contenuti multimediali.

Tra le funzionalità pratiche spicca un pulsante fisico dedicato alla torcia, capace di emettere fino a 120 lumen. Questo dettaglio risulta particolarmente utile per gli amanti delle attività all’aperto o in situazioni di emergenza. La connettività è completa, con supporto Dual SIM, NFC e OTG, mentre la sicurezza è garantita dal sensore di impronte digitali e dal riconoscimento facciale.

Il sistema operativo Android 15, con ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale, rappresenta un altro punto a favore. Migliora l’efficienza energetica e rafforza la protezione della privacy, rendendo l’esperienza d’uso ancora più soddisfacente. Nonostante le dimensioni generose (17,12 x 7,78 x 1,34 cm) e un peso di 293 grammi, il dispositivo si dimostra maneggevole e adatto a un utilizzo quotidiano.

In sintesi, OUKITEL C59 Pro si presenta come una soluzione completa e versatile, ideale per chi cerca un dispositivo performante senza rinunciare a un prezzo accessibile. Scopri di più sull’offerta disponibile e approfitta del prezzo scontato su Amazon: lo trovi in sconto a 175,99€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.