Lo smartphone Xiaomi in super offerta OGGI

Amanti dei dispositivi di casa Xiaomi? Come non darvi ragione. Questa azienda con la sua politica di costruire device con un ottimo rapporto qualità-prezzo ha conquistato velocemente una grossa fetta di mercato, fidelizzando i suoi clienti. Oggigiorno ormai Xiaomi è anche sinonimo di qualità e di affidabilità. Oggi abbiamo trovato su Amazon una offerta da non perdere sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+. Già di suo è un dispositivo super interessante, viste le alte caratteristiche tecniche e il prezzo contenuto. Ma con questo sconto incredibile su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 301,88 €, non ci sono dubbi sull’esito. Questa è un’offerta da cogliere al volo.

Specifiche Top, prezzo da paura

Tanata la potenza a bordo di questo device. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è uno Smartphone con modulo 5G. In modo tale da essere pronti per la connettività del futuro. La batteria da 4500mAh vi consente un’autonomia da paura e inoltre è dotata della tecnologia Hyper Charge a 120W. La fotocamera principale è da ben 108MP e il Display è AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Quindi un ottimo pannello e anche super fluido per la riproduzione di tutti i contenuti audio visivi che preferite. Sotto alla scocca troviamo il processore di casa Mediatek, il Dimensity 920 che consente a questo device di essere abbastanza fluido in qualsiasi situazione di utilizzo. Concludono le specifiche tecniche 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Insomma, come vi abbiamo annunciato ad inizio articolo, lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è uno smartphone che merita davvero. Ma quello che lascia a bocca aperta è il suo prezzo già basso di base che oggi è super scontato su Amazon con una offerta imperdibile che porta il suo prezzo a soli 301,88 €. Mi raccomando, non lasciatevi sfuggire questa occasione per nessun motivo al mondo. Rimangono solo pochi pezzi nei magazzini Amazon. Affrettatevi.

