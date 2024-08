Lo smartphone Xiaomi TOP DI GAMMA a MINI PREZZO con il COUPON eBay

Devi rinnovare il tuo smartphone e non sai quale modello scegliere? Prova lo Xiaomi POCO X6, oggi disponibile su eBay a soli 199 euro grazie ad uno sconto del 15% da sfruttare applicando il codice promo XIAOMIAGO24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le caratteristiche tecniche dello Xiaomi POCO X6

Lo Xiaomi POCO X6 è uno smartphone top di gamma che vanta caratteristiche tecniche di alto livello per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Si contraddistingue per il suo processore all’avanguardia Snapdragon 7s Gen 2 Qualcomm SM7435-AB che garantisce prestazioni ottimali per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione. In più è dotato di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione elevatissima che offre immagini dettagliate e dai colori sempre vividi e realistici.

Per quanto riguarda la connettività, questo modello è davvero imbattibile grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Allo stesso modo, potrai realizzare scatti e video da vero e proprio professionista e con una risoluzione impeccabile sfruttando la fotocamera da ben 64 megapixel.

La batteria super potente garantisce un’autonomia elevata così da poter utilizzare lo smartphone per una giornata intera senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Per finire, il suo spessore di soli 8mm lo rende un gadget comodo e di grande stile.

