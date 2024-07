Lo smartwatch Garmin PIU' INNOVATIVO del momento a quasi META' PREZZO

Lo smartwatch sportivo più innovativo del momento oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Garmin Forerunner 55, acquistabile su Amazon a soli 115 euro con un mega sconto del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Garmin Forerunner 55: specifiche tecniche e funzionalità

Il Garmin Forerunner 55 è uno degli smartwatch sportivi più all’avanguardia sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato.

È dotato di sensori GPS e cardio integrati che forniscono dati precisissimi su tutto ciò che ti serve sapere durante gli allenamenti, quindi tempo, distanza percorsa, passo, frequenza cardiaca istantanea e zone cardio. Inoltre dispone dell’innovativa funzione Garmin Coach che fornisce la creazione di tabelle di allenamento personalizzate per ogni tipo di runner, dai principianti agli intermedi.

Oltre alla creazione di allenamenti personalizzati, interval training e ripetute, questo modello vanta altre utilissime funzioni come PacePro, App per la corsa in pista, Avvisi audio, Tempi di recupero, Previsione dei tempi di gara, Tempo stimato all’arrivo e tanto altro ancora.

Inoltre lo smartwatch dispone di oltre 20 app precaricate per altre discipline sportive indoor e outdoor, ma permette anche di monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24 e di rimanere in contatto con il mondo con notifiche dirette di messaggi e chiamate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.