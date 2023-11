Lo smartwatch HUAWEI con vetro in Zaffiro finalmente in OFFERTA: ma solo POCHI pezzi

Lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro è davvero completo, ci puoi andare perfino sott’acqua! Ma la caratteristica principale, che lo distingue dagli altri, è che il vetro sia in Zaffiro, quindi estremamente resistente. Ora lo paghi solo 264,90, grazie allo sconto del 5%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro: le caratteristiche

Lo Smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro è compatibile con Android 6.0 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive. Corpo in nanocristalli di ceramica, quadrante in vetro zaffiro: questo smartwatch è stato sottoposto a un’alta temperatura di 1500℃, ed è rifinito con lucidatura a polvere di diamante per ottenere una struttura completamente bianca e impeccabile. Lunetta rifinita in acciaio inossidabile, corona sferica girevole in ceramica, fondello integrato con 24 curvature che caratterizzano il design della corona. Quest’ultima è rifinita in acciaio inossidabile integra un elegante pulsante in metallo colorato, con una sfera in ceramica incorporata su un lato per aggiungere un tocco di eleganza stereoscopica; il vetro zaffiro ad alta trasmissione rende più precise le misurazioni del sensore ad alta precisione ed è integrato con i materiali ceramici per una vestibilità perfetta e confortevole.

Ha ottenuto la classificazione IP68 che certifica la resistenza all’acqua fino a 30 metri di profondità, rendendolo il compagno perfetto per tutte le tue avventure subacquee. Monitoraggio intelligente della frequenza cardiaca con avvisi in tempo reale: la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+ utilizza otto sensori fotoelettrici disposti ad anello, per catturare meglio i segnali; un algoritmo completamente nuovo filtra le interferenze, consentendo un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca; puoi anche attivare la funzione di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, con avvisi in tempo reale quando i tuoi valori superano il limite massimo. Monitoraggio automatico della SpO2.

Dunque, lo smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro è davvero completo. Ora lo paghi solo 264,90, grazie allo sconto del 5%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.