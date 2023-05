Lo smartwatch più ECONOMICO del web: oggi CROLLA ancora di prezzo

Se anche tu stavi aspettando lo smartwatch che ti regalasse sempre ogni tipo di info sulla tua salute e su tutti i movimenti che fai durante la giornata, eccolo qua. Oggi, ti puoi portare a casa questo smartwatch di Aeac, a soli 49,99€, invece di 79,99€, grazie al mega coupon. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Non aspettare più, oggi è arrivato il momento in cui potrai davvero avere anche tu uno smartwatch incredibile, dal colore rosa. Oggi, trovi questo con mega coupon di 30 euro. Non ti resta che selezionarlo ed aggiungere lo smartwatch al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Smartwatch donna, con funzione chiamate e messaggi, Alexa integrato, contapassi e cardiofrequenzimetro

Se stavi cercando uno smartwatch perfetto per ogni tipo di occasione, dal colore rosa e che ti stesse sempre dietro per ogni cosa, questo fa per te. Controlli chiamate, messaggi, sonno, contapassi ogni cosa.

Questo modello di Aeac, dotato di altoparlante e microfono integrati, ti renderà possibile effettuare e anche rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch. Ovviamente dopo la connessione al telefono, i contatti sono tutti perfettamente sincronizzati.

Dotato anche di un sensore di alta precisione, un orologio da donna che può 24/7 monitorare accuratamente la frequenza cardiaca. Ma non solo, anche monitorare e registrare automaticamente il tuo sonno. Poi è in grado di rilevare l’ossigeno nel sangue, così da capire sempre la tua condizione fisica.

Non fartelo scappare, perchè solo e solo oggi lo troverai con questo mega sconto di 30 euro, quindi del 25%. Un’occasione davvero folle, che ha mandato Amazon in tilt. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente, affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.