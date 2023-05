Lo smartwatch più economico è anche il più completo: a 20€ è la SORPRESA dell'anno

Lo smartwatch che vi presentiamo oggi è uno di quei wearable poco conosciuti ma non per questo meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi su Amazon a 20 euro, con uno sconto pari al 40%. Un ottimo affare considerando l’ottimo rapporto prezzo e qualità e le spedizioni gratuite via prime.

Smartwatch economico, una bella scoperta

Lo smartwatch è in grado di rilevare la qualità del sonno e il tempo di sospensione e sincronizzare i dati rilevati durante la connessione con il telefono cellulare con l’applicazione. Puoi anche impostare una sveglia con l’app in modo da poterti svegliare a un’ora selezionata. Lo smartwatch supporta il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue per conoscere meglio il tuo corpo. Un basso livello di ossigeno nel sangue causa stanchezza, mancanza di energia, perdita di capacità di memoria.

Un basso livello di ossigeno nel sangue a lungo termine danneggerà il cervello, il cuore e altri organi. Il sistema in lingua italiana Activity Tracker, include 12 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti (chiamate, SMS, Social), frequenza cardiaca 24 ore, saturazione di ossigeno nel sangue, monitor del sonno, fotocamera remota, promemoria sedentario, sveglia, visualizzazione rapida, ecc.

In tal senso il device supporta diverse funzioni come Chiama, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Messenger, Telegram, LinkedIn, Email, Skype, etc: ogni volta l’orologio intelligente ti ricorderà una notifica con la vibrazione, così non ti perderai nessuna importante chiamate o informazioni.

Inoltre, grazie alla ricarica magnetica e alla grande batteria da 2200 mAh, bastano solo 2 o 3 ore di ricarica per renderlo operativo per 7 giorni di utilizzo. La durata della batteria e i cicli di ricarica variano a seconda dell’uso, delle impostazioni e di altri fattori. Poche storie, quindi, clicca su questo link se vuoi approfittare subito della promozione. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

