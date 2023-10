Lo smartwatch XIAOMI utile ed elegante ora lo paghi meno della metà

Gli smartwatch stanno diventando sempre di più accessori di uso comune, poiché, oltre ad essere utili e funzionali, stanno diventando sempre più anche eleganti e ideali per un utilizzo quotidiano, che vada oltre la mera attività fisica in casa o all’aperto. Come questo smartwatch Xiaomi Watch S1 Active Space Black, con Cardiofrequenzimetro, dimensioni ‎10 X 2 X 0.5 Cm, ma soprattutto una cinghia in acciaio combinata a un quadrante a sfondo nero con lancette e numeri silver che lo rendono davvero stiloso ed elegante. Inoltre, il cinturino di colore chiaro lo rende evidente sul polso e non passerà inosservato; è fatto di materiali leggeri che consentono un uso per tutto il giorno senza risentirne. Oggi lo paghi meno della metà grazie a questa straordinaria offerta. Infatti, ti costerà solo 79,80 euro grazie allo sconto del 60%! Una straordinaria occasione quindi!

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Active Space Black: caratteristiche

Passiamo al setaccio alcune delle principali caratteristiche dello smartwatch smartwatch Xiaomi Watch S1 Active Space Black. A partire dal Display AMOLED HD da 1.43″, con la succitata elegante ghiera in metallo e schermo a frequenza di aggiornamento a 60 Hz. In questo modo beneficerai di una grafica chiara. Ma a parte l’estetica, questo smartwatch di casa Xiaomi è anche utile per il proprio benessere fisico: offre ben 117 modalità di fitness, di cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica per poter restare al meglio in forma.

E’ resistente all’acqua fino a 5 metri, quindi è una buona idea per chi svolge attività sotto la pioggia o per chi fa nuoto e vuole monitorare i parametri vitali. La Tecnologia GPS dual-band produce una localizzazione più rapida e precisa. Ti consente di monitorare i battiti cardiaci, l’ossigeno nel sangue e il sonno. Molto comodo il fatto che supporti il pagamento contactless MasterCard, per pagamenti più facili, nonché le chiamate telefoniche bluetooth. Ottima infine l’autonomia: fino a 12 giorni con una ricarica completa.

Dunque, non solo eleganza ma anche tante funzioni e vantaggi, che oggi paghi solo 79,80 euro grazie allo sconto del 60%!

