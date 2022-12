Lo speaker Bluetooth dei SOGNI: acquistalo oggi e risparmia

Se sei un amante della musica e voi gustartela ovunque vuoi che sia a casa o fuori con gli amici, allora questo Speaker Bluetooth Portatile di Ortizan è proprio quello che stavi cercando per i tuoi brani.

Acquistalo adesso su Amazon grazie allo sconto 26% che trovi al momento, in questo modo lo pagherai solamente 33,99€. Aggiungilo subito al tuo carrello e completa subito l’acquisto prima che la promozione termini o il prodotto vada in esaurimento.

Non aspettare ulteriormente e ricordati che con Amazon Prime hai diritto a spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Uno speaker Bluetooth per goderti ovunque la tua musica

Questo Speaker Bluetooth Portatile di Ortizan sarà ottimo in ogni occasione, che tu sia a una festa o semplicemente vuoi gustarti un po’ di ottima musica mentre sei in giro per casa. Con la sua cassa a ben 24W di potenza saprà regalarti un audio impeccabile e con una profondità di bassi veramente strabiliante. La sua forma permette di avere un suono surround a ben 360° in modo da renderlo straordinario per le tue feste improvvisate.

Questa cassa è inoltre dotata di luci LED RGB che creeranno un’atmosfera unica e spettacolare con giochi di colori a ritmo dei tuoi brani preferiti. Avrai quindi per le mani una cassa perfetta per ogni tipo ti occasione, dalle serate tra amici ad appuntamenti romantici a lume di candela.

La durata della sua batteria è di circa 30 ore, naturalmente dipenderà molto anche da quanto sarà alto il volume e dalla funzione LED RGB. Collegalo in pochi secondi al tuo smartphone tramite tecnologia Bluetooth per iniziare ad usarlo fin da subito. Inoltre questo modello è pensato apposta per un uso all’esterno dal momento che è impermeabile e a prova di polvere.

Prepara la tua playlist migliore e chiama gli amici per ballare a suon di musica con questo Speaker Bluetooth Portatile di Ortizan che trovi al momento su Amazon a soli 33,99€ grazie allo sconto del 26%.

Con Amazon Prime potrai usufruire ulteriormente di una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.