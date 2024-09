Lo Speaker Bluetooth JBL più resistente di sempre oggi è in maxi offerta

Per creare l’atmosfera giusta ovunque tu sia, prova lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Xtreme 4! Oggi è disponibile su Amazon a soli 279 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Xtreme 4: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Speaker Bluetooth Portatile JBL Xtreme 4 è un altoparlante di ultima generazione che si contraddistingue per una resistenza davvero unica.

Innanzitutto offre un suono dinamico di alta qualità con bassi profondi e dettagli impeccabili grazie a due woofer, due driver potenti e doppi JBL Bass Radiators: in questo modo potrai creare un’atmosfera da vera festa ogni volta che vuoi e in qualsiasi ambiente.

Un’altra caratteristica importante è la sua elevata autonomia: grazie alla sua batteria sostituibile potrai riprodurre musica per un giorno intero prima di ricaricare e, in più, toccando Playtime Boost potrai ottenere fino a 6 ore extra di ascolto mentre con la ricarica rapida di 10 minuti avrai altre 2 ore.

Per un audio ancora più profondo, è possibile collegare più diffusori JBL compatibili in modalità wireless tramite Auracast e, tra l’altro, sfruttando l’algoritimo di AI Sound Boost potrai analizzare i segnali audio in tempo reale per un suono più potente e meno distorto.

Il dispositivo è dotato anche di ganci e tracolla per trasportato sulla spalla o a tracolla ovunque tu vada, ed ha un design IP67 impermeabile ad acqua e polvere.

