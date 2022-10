Lo STILE incontra la SALUTE con Amazfit GTR 2e: e oggi costa pochissimo

Uno smartwatch come Amazfit GTR 2e è da prendere senza pensarci su due volte, specialmente se lo trovi a questo incredibile prezzo. Perché oggi con appena 67€ e con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime non ci compri nemmeno un wearable di terza categoria, o quasi. In pratica questo piccolo gioiellino te lo stanno tirando quasi addosso. Caratterizzato da un design del circuito più sofisticato, un corpo più sottile e una batteria ad alta capacità, il GTR 2e offre una durata della batteria estesa per alimentarti fino a 24 giorni di attività con un utilizzo tipico.

Amazfit GTR 2e, classe e utilità sconata su Amazon Col suo grande e raffinato display AMOLED in retina di alta qualità, puoi indossarlo sia per allenarti che per qualche occasione particolare, assieme con un abito. Questo wearable ha diversi workout su cui fare affidamento: scegli il tuo preferito e tieni traccia dei tuoi progressi. Affidati a lui per tenere sotto controllo notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e tutto quello che ti serve: può sincronizzarsi con messaggi di testo, e-mail e notifiche da una serie di app popolari sul tuo smartphone.

Poi è in grado di immergersi fino a 50 metri di profondità, quindi non devi preoccuparti se lo indossi durante l’allenamento o quando nuoti. Inoltre è molto utile anche per monitorare la salute: pensa, quando la tua frequenza cardiaca supera il limite raccomandato, ti invia subito una notifica. Traccia 12 diversi sport: corsa all’aperto, camminata, ciclismo all’aperto, ellittica, nuoto in piscina, alpinismo, trail running, sci ed esercizio sportivo Smartwatch, con il sensore ottico biologico BioTrackerTM PPG e un’offerta di algoritmi unica per un monitoraggio della frequenza cardiaca su larga scala molto avanzato.

Con Alexa integrato, puoi porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, creare liste della spesa, controllare il tempo, controllare i tuoi dispositivi domestici intelligenti e altro ancora. Insomma, davvero, cos’altro pretenderesti di più da un wearable come questo e a queste condizioni? Non sprecare tempo, approfittane prima che vada esaurito e corri a prenderlo adesso a 67€ (-36% rispetto al prezzo di listino)con le spedizioni veloci e gratuite di Amazon Prime.

