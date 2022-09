Lo STRAORDINARIO Realme GT Master Edition in offerta su Amazon (-23%)

Realme GT Master Edition in offerta su Amazon con il 23% di sconto è l’offerta che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione quando solo per oggi può essere tuo ad appena 269€. Nonostante il prezzo molto economico, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo estremamente soddisfacente: è perfetto per navigare in rete, telefonare, giocare, chattare con i tuoi amici, scattare foto, guardare video e molto altro.

Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per una fluidità incredibile, mentre sotto il cofano il potente processore octa core di Qualcomm è sempre pronto ad avviare in un istante anche le applicazioni più pesanti.

Realme GT Master Edition precipita su Amazon con il 23% di sconto: affare d’oro

Sul retro, inoltre, il sensore triplo si basa su un validissimo sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a qualità cinematografica. Il tutto è alimentato da una batteria super capiente con tanto di tecnologia di ricarica rapida da 65W che ti offre ore e ore di utilizzo anche dopo appena 20 minuti di ricarica.

Prendi al volo il potentissimo smartphone di fascia media di Realme fintanto che è disponibile in sconto su Amazon, solo per oggi ad appena 269€. Mettilo subito nel carello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon; ti assicuriamo che resterai profondamente colpito dalla qualità del telefono e dalla sua reattività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.