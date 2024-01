Lo straordinario Router Tp-Link è in OFFERTA: scopri l'esclusiva Tecnologia Beamforming!

TP-Link Archer C80 Gigabit è uno strepitoso Router Wi-Fi Dual Band AC1900 Wireless. Con ben 5 Porte Gigabit, F (FTTH, FTTB, Ethernet), 3×3 MU-MIMO Wave2 ad alte prestazioni, Tecnologia TP-Link OneMesh, colore nero. Puoi approfittare dello sconto del 6% e prenderlo a soli 42 euro!

Router TP-Link Archer C80 Gigabit: le caratteristiche

Wi-Fi Dual Band 802.11ac Wave2 – Fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz. Dotato di 4 porte LAN Gigabit e 1 porta WAN Gigabit. MU-MIMO: Tecnologia 3×3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, rendendo la comunicazione tra dispositivi ancora più efficiente. Copertura ampia: La tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.

Gestione Personalizzata: Le funzionalità avanzate come il parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi ti permettono di configurare una rete su misura per le tue esigenze. Connessioni Smart: Smart Connect dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida, mentre la funzione Airtime Fairness ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati. Supporto TP-Link OneMesh: Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch’essi dotati di supporto OneMesh, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa. Requisiti di sistema: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, o altri browser che supportano JavaScript, cable o DSL Modem (se necessario), abbonamento con un Service Provider per l’accesso a Internet. App Tether: Gestione intuitiva direttamente dal tuo smartphone, disponibile per Android e iOS.

