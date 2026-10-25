Lo streaming gratuito debutta finalmente in Italia: la piattaforma è già online

Il nuovo servizio JustWatch TV parte in contemporanea in dieci mercati. L’Italia è nel primo gruppo, insieme a Germania, Austria, Spagna, Irlanda, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. La Francia, ha fatto sapere il gruppo, dovrebbe aggiungersi entro la fine del mese. A quel punto i Paesi diventeranno undici.

Per JustWatch, nata come guida globale allo streaming e oggi usata da circa 50 milioni di utenti nel mondo, è un passo non da poco. Finora aiutava soprattutto a capire dove vedere un film o una serie. Adesso, almeno per una parte dei titoli, li offre anche dentro la propria piattaforma. “Il lancio di JustWatch TV segna uno sviluppo importante nei dodici anni di storia della nostra azienda.

Ed è solo l’inizio”, ha dichiarato David Croyé, fondatore e amministratore delegato del gruppo. L’idea, ha spiegato, resta quella di rendere più semplice la ricerca di film e serie, evitando troppi passaggi da un servizio all’altro.

Catalogo e partner: dai film gratis agli accordi con gli studios

Il catalogo iniziale di JustWatch TV nasce da accordi con circa 30 partner, tra case di produzione, distributori e società internazionali del settore audiovisivo. Nell’elenco ci sono, tra gli altri, Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street, Vortex Media, BIM, Cineverse, LEONINE Studios, SND e Altitude. Realtà diverse per dimensione e peso sul mercato, ma sufficienti a costruire un’offerta già ampia al debutto.

Smart TV, smartphone e telecomando in salotto: la fruizione multi-dispositivo dello streaming gratis integrato nella guida JustWatch.

Tra i titoli già disponibili in streaming gratuito vengono indicati film come Birdman, Fight Club, Fantastic Mr. Fox e Ad Astra, insieme a centinaia di altri contenuti del catalogo di partenza. Non sembra, almeno in questa fase, un servizio puntato solo sulle uscite più recenti. La proposta guarda anche a film conosciuti, titoli di catalogo e opere meno semplici da trovare sulle piattaforme tradizionali. Una scelta in linea con la storia di JustWatch, che da anni osserva ricerche, abitudini e preferenze degli utenti.

La società dice di voler unire scelte editoriali, consigli della redazione e dati su visioni e ricerche. Le rubriche interne, come “Perché guardare”, continueranno ad aiutare gli utenti nella scelta. Con una novità concreta: in alcuni casi, una volta trovato il titolo, si potrà premere play senza uscire da JustWatch.

Free, Store e Plus: come si guarda e quanto costa

Il servizio si divide in tre formule: JustWatch TV Free, JustWatch TV Store e JustWatch TV Plus. La prima permette di vedere una selezione di film e serie gratis, con spot pubblicitari. È la porta d’ingresso per chi vuole provare il servizio senza abbonarsi. Una formula ormai familiare nel mercato dello streaming, dove i modelli sostenuti dalla pubblicità sono tornati centrali anche per piattaforme già affermate.

La seconda opzione, JustWatch TV Store, riguarda invece i film a noleggio. Il catalogo, secondo la società, è destinato a crescere. Qui il meccanismo è quello classico del video on demand a pagamento: si paga il singolo titolo, soprattutto per film recenti o popolari che non rientrano nell’offerta gratuita.

C’è poi JustWatch TV Plus, la formula senza pubblicità. Consente di vedere i contenuti del catalogo Free senza annunci e di accedere ad alcune funzioni extra dell’app e della guida allo streaming. In Italia il prezzo indicato è di 3,99 euro al mese, con prova gratuita di 7 giorni. Per un periodo limitato è prevista anche una sottoscrizione a vita da 49,99 euro. Il costo è basso rispetto ai principali abbonamenti del settore, ma molto dipenderà dal catalogo e da quanto spesso verrà aggiornato.

App, smart TV e sito: dove vedere JustWatch TV e cosa cambia per gli utenti

JustWatch TV è già disponibile sul sito ufficiale e nelle app del servizio, comprese quelle per Android TV/Google TV, LG con sistema webOS, Roku e Apple TV con tvOS. Si può usare anche da mobile, con le app per iOS e Android. Gli utenti già registrati non devono cambiare piattaforma né scaricare un’app separata. In pratica, chi usava JustWatch per orientarsi tra Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e altri cataloghi troverà ora anche contenuti da guardare direttamente.

Il cambio sembra piccolo, ma pesa. JustWatch non è più soltanto una bussola per capire dove vedere un film: diventa anche uno dei posti in cui guardarlo. Per gli utenti italiani, abituati a saltare tra molte app e diversi abbonamenti, la novità può essere utile soprattutto quando si cercano titoli sparsi tra cataloghi differenti. Il gruppo, intanto, ha fatto sapere di essere già al lavoro per coinvolgere nuovi partner, allargare il catalogo e portare JustWatch TV in altri mercati. Solo più avanti si capirà se resterà un’estensione comoda della guida o se riuscirà a ritagliarsi uno spazio tutto suo nello streaming.