Lo stupendo iPhone 12 crolla di prezzo su eBay: OCCASIONE d'oro

L’iPhone 12 in offerta su eBay è una di quelle occasioni che non puoi farti assolutamente scappare se sei alla ricerca di un nuovo smartphone top di gamma con un design bellissimo, un hardware potente e un prezzo molto conveniente.

Ad appena 599€, infatti, lo smartphone di eBay rappresenta un’occasione più unica che rara per stringere tra le mani un campione di vendite che saprà soddisfare ogni tuo capriccio; inoltre, se selezioni il metodo di pagamento con PayPal puoi scegliere di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

iPhone 12 precipita di prezzo su eBay a un nuovo minimo storico: occasione unica

L’iPhone 12 monta un bellissimo display a risoluzione Retina con un’ottima luminosità, una perfetta calibrazione dei colori e con generosi angoli di visuale: il risultato è un’esperienza di utilizzo di altissimo livello in qualsiasi situazione, anche durante la visione di filmati o la semplice navigazione in rete. Sotto il cofano non può mancare il potente processore realizzato direttamente da Apple che ti permette di avviare qualsiasi applicazione in un istante, anche i giochi di ultima generazione; sul retro, invece, trova posto una valida fotocamera doppia che ti assicura scatti e video di altissima qualità in ogni momento della giornata, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non perdere questa incredibile occasione di fare tuo uno degli smartphone Apple più belli e potenti di questi ultimi tempi, ancora oggi attualissimo e valido sotto tutti i punti di vista. Mettilo subito nel carrello fintanto che è in sconto; ricorda che con PayPal puoi scegliere di pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.