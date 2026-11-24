La promozione resta valida fino al 30 novembre e riguarda smartphone, notebook, elettrodomestici e TV, nel pieno della corsa agli acquisti di fine mese. Il volantino fa parte della campagna definita dall’insegna “Black Friday più maxxato di sempre” e, accanto agli sconti, propone anche il pagamento in dieci rate a tasso zero, con le condizioni e la disponibilità da verificare al momento dell’acquisto.

Tra le offerte più in vista del nuovo volantino MediaWorld c’è il Samsung Galaxy S25, proposto a 549 euro. Secondo quanto indicato dall’insegna, può essere acquistato anche con pagamento in 10 rate da 54,90 euro. Il modello segnalato ha 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una configurazione pensata per chi cerca uno smartphone di fascia alta ma con un prezzo più basso rispetto al listino di lancio.

La scheda tecnica mette sul tavolo una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 10 e 12 megapixel e una batteria da 4.000 mAh. Sono numeri che contano, soprattutto per chi confronta le offerte con il volantino davanti o direttamente dal sito. Non basta guardare il prezzo: memoria, autonomia e fotocamera pesano nella scelta. “Prima di scegliere guardo sempre memoria e batteria”, ha raccontato un cliente in un punto vendita della catena, a Milano, nelle prime ore della promozione. Una cautela comprensibile, visto che durante il Black Friday le offerte possono cambiare anche nel giro di pochi giorni.

Notebook HP a 599 euro: specifiche e profilo d’uso

Per l’informatica, MediaWorld propone l’HP Notebook 15-FD1008NLX a 599 euro, anche qui con la possibilità di pagare in 10 rate da 59,90 euro. Il portatile monta un processore Intel Core 5 120U, con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Una dotazione adatta a chi usa il computer per studio, lavoro d’ufficio, navigazione, videochiamate e documenti.

Dispositivi in esposizione in un negozio di elettronica durante il periodo del Black Friday, tra promozioni e acquisti.

Lo schermo è un Full HD da 15,6 pollici, formato ormai classico per chi lavora soprattutto alla scrivania ma vuole comunque spostare il notebook tra casa, università e ufficio. La grafica è affidata a Intel Graphics: in pratica, il profilo resta quello di una macchina per l’uso quotidiano, non per gaming spinto o grafica professionale pesante. In questa fascia di prezzo, il dato da tenere d’occhio è la memoria: 16 GB di RAM danno un margine utile per tenere aperte più applicazioni senza rallentamenti evidenti e senza dover pensare subito ad aggiornamenti.

Asciugatrice Electrolux e Smart TV Sony: le promozioni per casa e intrattenimento

Il Black Friday MediaWorld 2026 passa anche dalla casa. Nel volantino c’è l’asciugatrice Electrolux da 8 kg a 499 euro, oppure in 10 rate da 49,90 euro. Il modello indicato include la funzione QuickCare, che consente di asciugare fino a 4 kg di bucato in 75 minuti, e MixCare, pensata per carichi misti di cotone e sintetici. Non sono solo dettagli da scheda prodotto: nei mesi freddi l’asciugatrice diventa spesso un acquisto programmato, rimandato proprio in attesa degli sconti di novembre.

Per l’intrattenimento, invece, l’offerta riguarda la Smart TV Sony BRAVIA 6 da 55 pollici, proposta a 899 euro con pagamento possibile in 10 rate da 89,90 euro. Il televisore integra Google TV con Gemini e la tecnologia Triluminos Pro, indicata dal produttore per una resa dei colori più ampia e naturale. Il pannello viene presentato con neri profondi, luci brillanti e contrasto elevato: formule commerciali che conviene sempre verificare dal vivo, osservando il televisore acceso in negozio e non solo sulla pagina prodotto. Per chi cerca un grande schermo da salotto, resta comunque una delle offerte più evidenti del volantino.

Rate a tasso zero, disponibilità e scadenze: le condizioni da verificare prima dell’acquisto

Le offerte del volantino Black Friday MediaWorld sono valide dal 20 al 30 novembre 2026, sia nei punti vendita sia online, salvo esaurimento scorte. La formula delle dieci rate a tasso zero accompagna diversi prodotti in evidenza, dal Galaxy S25 alla Smart TV Sony, ma le condizioni vanno controllate al momento dell’ordine. Importo finanziabile, approvazione della pratica, eventuali vincoli e disponibilità possono cambiare in base al canale scelto.

C’è poi il tema dei prezzi. Durante il Black Friday possono muoversi rapidamente, anche tra sito e negozio fisico. Meglio quindi controllare la scheda aggiornata del prodotto, verificare tempi di consegna e modalità di ritiro, e confrontare il prezzo finale con eventuali costi aggiuntivi. La scadenza del 30 novembre delimita la campagna, ma non assicura che ogni articolo resti disponibile fino all’ultimo giorno. In sostanza: chi ha già trovato il prodotto giusto farebbe bene a leggere le condizioni con attenzione, ma senza aspettare troppo.