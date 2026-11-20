È il consiglio indicato da Miele e Siemens, nelle istruzioni dei produttori riprese il 19 novembre 2026: serve a far asciugare meglio cestello, oblò e guarnizione e a limitare il rischio di cattivi odori in casa. Non bisogna smontare nulla, né usare prodotti particolari dopo ogni lavaggio. Basta evitare di richiudere subito l’oblò. Un gesto semplice, spesso dimenticato, che aiuta a tenere più pulita la lavatrice.

La raccomandazione è chiara: dopo ogni ciclo, la porta della lavatrice va lasciata almeno socchiusa. In questo modo l’aria circola nel cestello e l’interno della macchina si asciuga più in fretta. Nel manuale d’uso delle sue lavatrici, Miele invita a lasciare “la porta leggermente aperta per permettere al cestello di asciugarsi”. La stessa linea arriva anche dal servizio clienti Siemens.

Il motivo è molto concreto. Finito il lavaggio, anche se il bucato sembra ben centrifugato, dentro la lavatrice resta sempre un po’ di umidità residua: gocce sulla gomma, acqua nelle pieghe della guarnizione, tracce nei punti meno visibili. Se l’oblò viene richiuso subito, quell’umidità resta chiusa lì dentro. E ci resta per ore.

Per questo Siemens consiglia di lasciare la porta parzialmente aperta dopo l’uso, così da aiutare il cestello e la gomma dell’oblò ad asciugarsi. Non serve tenerla spalancata. Anche pochi centimetri possono bastare, soprattutto in bagni stretti o lavanderie piccole, dove lo spazio non è molto.

Umidità, odori e biofilm: cosa succede quando si richiude subito l’oblò

Il problema principale è l’umidità nella lavatrice. Con la porta chiusa, l’interno resta caldo e bagnato: una situazione ideale per la comparsa di cattivi odori e residui. All’inizio non si vede quasi nulla. Poi, col passare del tempo, lo sporco può accumularsi nella guarnizione, nel cestello e nei punti in cui passano acqua e detersivo.

Lasciare l’oblò e il cassetto del detersivo socchiusi dopo il lavaggio aiuta ad asciugare l’interno e ridurre gli odori.

I produttori parlano anche di biofilm: sottili strati formati da microrganismi e residui organici che si attaccano alle superfici interne. Può succedere più facilmente quando si lavano spesso i capi a basse temperature, si usa troppo detersivo o si chiude la macchina appena finito il ciclo. Prima si nota poco. Poi arriva quell’odore sgradevole che resta anche dopo il lavaggio.

Lasciare aperto l’oblò aiuta proprio a evitare questo ristagno. L’acqua evapora, l’aria entra, la guarnizione si asciuga e il cestello perde umidità più rapidamente. È un gesto minimo, ma interviene nel punto in cui il problema nasce.

Cerniere e guarnizione: perché il rischio di danneggiarle è sopravvalutato

Molti chiudono subito la lavatrice per paura di rovinare le cerniere dell’oblò. Il timore è che, lasciando la porta aperta, il peso finisca per allentare o danneggiare il meccanismo. Miele, interpellata dal portale tecnologico CHIP, ha chiarito però che porte e cerniere sono pensate per reggere l’oblò aperto per molti anni. Non si tratta, quindi, di un uso scorretto.

Le specifiche tecniche prevedono che una porta aperta a 90 gradi possa sopportare, per un breve momento, un carico aggiuntivo di circa 150 newton, cioè la forza esercitata da un peso di circa 15 chili. È una soglia pensata per l’uso di tutti i giorni: qualcuno che si appoggia per errore, un cesto che urta la porta, l’oblò lasciato aperto mentre si carica o si scarica il bucato.

Discorso diverso per la guarnizione della lavatrice, ma solo in casi particolari. Miele segnala che sole diretto, temperature alte o aria molto secca possono, alla lunga, consumare la gomma, soprattutto su lavatrici usate poco, come quelle nelle seconde case o negli appartamenti per le vacanze. In queste situazioni meglio lasciare la porta socchiusa, non spalancata, soprattutto se la macchina è vicino a una finestra molto esposta.

Cassetto del detersivo, guarnizione e lavaggi ad alta temperatura: la routine corretta di manutenzione

La stessa regola vale per il cassetto del detersivo. Dopo il lavaggio, secondo le indicazioni dei produttori, conviene lasciarlo aperto per far uscire l’umidità. Anche lì restano acqua, ammorbidente e residui di detergente. È un punto che si dimentica facilmente: si chiude l’oblò, si spinge dentro il cassettino e via. Ma quel piccolo vano può restare umido a lungo.

La cura ordinaria della lavatrice passa da poche abitudini: asciugare l’acqua rimasta sulla guarnizione dell’oblò, togliere pelucchi o piccoli oggetti finiti nella piega della gomma, pulire ogni tanto la zona con un panno morbido. Di tanto in tanto, se il manuale del modello lo prevede, può essere utile avviare un lavaggio a temperatura più alta, senza carico o con prodotti consentiti dal produttore.

Non serve trasformare la manutenzione in un rito complicato. Finito il ciclo, si toglie il bucato, si lascia l’oblò aperto, si sfila un po’ il cassetto del detersivo e si controlla la guarnizione. Due minuti, spesso anche meno. Ma per evitare odori e umidità stagnante, spiegano Miele e Siemens, si comincia proprio da qui.