Localizza i tuoi oggetti con Apple AirTag: confezione da 4 in svendita schock

Apple AirTag è disponibile in confezione da 4.

Apple AirTag: modalità di utilizzo e funzionalità

Gli Apple AirTag sono progettati per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Apple. La configurazione è immediata: basta un tocco per collegarli al tuo iPhone o iPad. Una volta associati, potrai localizzare i tuoi oggetti direttamente dall’app Dov’è. Se non riesci a trovare un oggetto nelle vicinanze, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere assistenza a Siri. Per i possessori di iPhone 11 e modelli successivi, la funzione Posizione precisa utilizza la tecnologia Ultra Wideband per guidarti millimetricamente verso l’oggetto smarrito.

La vera forza degli AirTag risiede nella loro capacità di sfruttare la rete globale di dispositivi Apple. Anche se perdi un oggetto fuori casa, la rete di centinaia di milioni di dispositivi Apple può aiutarti a ritrovarlo. Attivando la modalità Smarrito, riceverai una notifica automatica quando il tuo AirTag verrà rilevato da un altro dispositivo. Tutto questo avviene nel massimo rispetto della tua privacy: le comunicazioni sono anonime e criptate, senza memorizzare dati di localizzazione sul dispositivo stesso.

Dal punto di vista tecnico, gli AirTag sono un concentrato di affidabilità e resistenza. La batteria ha un’autonomia di oltre un anno ed è facilmente sostituibile, mentre la certificazione IP67 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, rendendoli ideali per qualsiasi ambiente. Sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone SE, iPhone 6s e successivi, iPod touch di settima generazione e diversi modelli di iPad, purché aggiornati a iOS/iPadOS 14.5 o versioni successive.

Il design elegante e compatto, tipico di Apple, consente di inserire facilmente gli AirTag in tasche, borse o accessori dedicati.

