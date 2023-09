DIMENTICHI sempre dove hai parcheggiato? Prendi questo LOCALIZZATORE a 5 euro!

A quanti capita di aver dimenticato dove si è parcheggiata la propria auto, soprattutto in un grande parcheggio come quello di un centro commerciale o di un Cinema. Un fatto spiacevole, sia perché ogni volta si ha la preoccupazione che sia stata rubata, sia perché ci porta via molti minuti per la ricerca! Per fortuna, la tecnologia ci viene incontro, come nel caso di questo Localizzatore GPS auto, che funge anche da antifurto! Oggi sarà tuo con soli 5 euro!

Come funziona un Localizzatore GPS per auto

Il Localizzatore GPS per auto in offerta oggi viene fornito con una scheda SIM, quindi non è necessario acquistare un’altra SIM. Puoi anche scaricare la app “tracker One“ in Google Play O App Store. Ha Una Batteria Ricaricabile Integrata Da 6000 Mah, quindi dura molto e non dovrai ricaricarla spesso. Dopo la chiusura, è possibile continuare a inviare la posizione al terminale della piattaforma. La calamita consente di installarlo con fermezza, senza che caschi.

Come detto, funge anche da antifurto, poiché nel caso in cui l’auto si muova prima che tu l’abbia raggiunta, ti avvisa con un suono! E’ anche un ottimo sistema di sicurezza stradale, poiché ti avvisa con un allarme se superi la velocità che hai impostato. Quindi può essere utile anche se si affida la propria auto ai figli, soprattutto i neopatentati. Un altro avviso ti ricorda di ricaricarlo quando la batteria residua è scarsa.

Insomma, a parte la funzione di localizzatore GPS ti aiuta in tante altre cose. Oggi lo paghi solo 5,14 euro con il 5% di sconto! Otterrai, oltre che l’impeccabile assistenza Amazon, anche quella del venditore.

