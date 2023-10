Hai paura di perdere il tuo gatto? Con questo localizzatore GPS in OFFERTA non accadrà più!

Molte specie di gatti, si sa, hanno preservato un istinto selvaggio e avventuriero che pure tenerli in casa per anni, non riesce a sopire. Per quanto abbiano anche un forte senso dell’orientamento, può però capitare spesso che si perdano e non trovino più la via del ritorno. O preferiscano seguire altri gatti. Per non parlare poi del pericolo che possano essere rubati e finire al mercato nero, soprattutto se sono di una razza molto richiesta o costosa. E, allora, come risolvere tutto questo? Semplice! Con questo localizzatore per gatti GPS della Tractive, che si indossa come un collare, quindi non darà alcun fastidio e inoltre può essere camuffato come tale per i malintenzionati. In questo modo non avrai più il timore di perdere il tuo gatto. Quanto costa tutto ciò? Solo 37.98 euro! Si tratta di un bundle collare più GPS che ti risolve il problema. Ma conviene affrettarsi!

Localizzatore per gatti GPS Tractive: le caratteristiche

Grazie a questo Localizzatore per gatti GPS Tractive offerto insieme a un comodo collare, potrai individuare in ogni momento la posizione del tuo gatto e segui tutti i suoi spostamenti, senza limiti di distanza. Puoi anche monitorare tutti i suoi spostamenti per capire dove per esempio si è ferito, se ha mangiato qualcosa che non doveva, ecc. guarda dov’è stato, scopri i suoi luoghi preferiti ed esplora il suo territorio. Si tratta di un aggeggio molto apprezzato da chi ha dei felini: basti pensare alla valutazione di 4,7 su 5 su Trustpilot su quasi 20mila recensioni.

L’abbonamento, disponibile a partire da 4 € al mese (a seconda del piano scelto) copre tutte le spese legate alla scheda SIM integrata nel localizzatore. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati puoi provare il GPS per 30 giorni. Ma c’è dell’altro: potrai monitorare anche la qualità del sonno del tuo gatto, avendo tutti i parametri disponibili comodamente sul tuo smartphone. Oltre ad alcuni lati del suo carattere: per esempio se è agitato o calmo. Importante per individuare tempestivamente eventuali problemi di salute. L’autonomia del GPS oscilla tra i 3 e i 10 giorni, in base a vari fattori: ovviamente l’utilizzo, ma anche la stabilità della rete e il livello di attività del tuo gatto.

Quanto costa tutto ciò? Come detto nell’incipit, solo 37.98 euro! Si tratta di un bundle collare più GPS. Ma, come altrettanto già detto, conviene affrettarsi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.