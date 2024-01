Localizzatore GPS per cani e gatti con funzioni fitness tracker a 29€: NON puoi non averlo

Kippy EVO è uno dei prodotti più interessanti per chi possiede un animale domestico disponibili sul mercato. Questo oggetto è infatti super utile sotto diversi punti di vista: fa da smartwatch al tuo cane o gatto, monitorandone lo stato di salute, il movimento, le condizioni fisiche.

Ma funge anche da localizzatore in tempo reale per il tuo animale, grazie a sistemi integrati (GPS, Glonas, LBS, WiFi e Bluetooth) in tutta Europa. Insomma, un gioiellino niente male che oggi puoi fare tuo su Amazon a soli 28€ grazie allo sconto di 5% sul prezzo di listino.

Kippy EVO, il collare un po’ “smartwatch” e tracker GPS

Con questo collare tracker GPS, puoi localizzare in tempo reale il tuo animale: controlla la posizione del tuo cucciolo sulla mappa in ogni istante. Grazie ad una multi tecnologia all’avanguardia, Kippy EVO localizza il tuo pelosetto quando corre libero all’aperto o si aggira curioso per le stanze di casa. Imposta un recinto virtuale per la sicurezza del tuo amico a 4 zampe. L’app Kippy ti avviserà subito nel caso uscisse dal perimetro di sicurezza.

Puoi misurare passi, minuti di camminata, corsa, gioco, sonno e calorie consumate del tuo pet, confrontando i dati con i parametri ufficiali dell’Università di Veterinaria. Visualizza il riepilogo di tutte le attività motorie svolte dal tuo animale e analizza i dati relativi ad ogni singola attività. Potrai vedere l’andamento dell’attività del tuo animale confrontando con altri simili a lui per peso, età e razza. Monitora i suoi progressi settimanali e mensili per tenerlo sempre in forma

Infine puoi controllare in tempo reale e a distanza illimitata i movimenti del tuo animale e grazie alla connessione WI-FI+ GPS, il Geofence è più efficiente e più facile. Attivala tramite l’app e il cane/gatto saranno visibili durante gli orari notturni, così sarà più facile identificarli in caso di fuga. Ogni volta che il Kippy abbandona l’area bluetooth, infatti, ricevi un messaggio alert (vibrazione) di notifica. Insomma, un oggetto super utile sotto diversi punti di vista che puoi fare tuo a soli 28 euro, con le spedizioni gratuite e sicure di Prime.

