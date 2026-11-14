L'officina ti avrebbe chiesto centinaia di euro per quest'analisi: con il sistema di Lidl è praticamente gratis

In questa fascia di dubbi si inserisce il lettore ULTIMATE SPEED USOBD A1, proposto da Lidl anche in Italia e sui suoi canali europei. È un piccolo dispositivo per la diagnosi OBDII, pensato per dare una prima lettura del problema da casa o dal garage. Il prezzo indicato nella pagina prodotto è di 41,99 euro.

Il dispositivo si collega alla presa OBDII, il connettore diagnostico presente su molte auto moderne. Di solito si trova sotto il volante o nella parte bassa della plancia, anche se su alcuni modelli non è proprio a vista. È la stessa porta usata in officina per leggere i dati elettronici della vettura: codici di errore, parametri del motore e informazioni sui sistemi legati alle emissioni.

Secondo quanto riportato da Lidl, l’ULTIMATE SPEED USOBD A1 supporta i protocolli OBDII ed EOBD ed è compatibile con veicoli europei, americani e asiatici dotati del sistema adatto. Attenzione, però: non vuol dire che funzioni su qualunque auto senza eccezioni. Prima dell’acquisto è meglio controllare anno, modello e presenza della porta diagnostica.

Fout code, dati live e freeze frame: cosa sapere prima di andare dal meccanico

La funzione principale è la lettura delle fout code, cioè i codici guasto salvati dalla centralina quando l’auto rileva un’anomalia. Sullo schermo a colori TFT da 2,4 pollici compare il codice, mentre la ricerca DTC aiuta a capirne il significato: può trattarsi di una sonda lambda, di un problema di accensione, di un sensore o di un valore fuori norma. Sono informazioni iniziali, non una diagnosi completa.

Un lettore OBDII collegato alla presa diagnostica aiuta a leggere i codici errore quando si accende la spia motore.

Però possono essere utili quando si arriva in officina e si vuole spiegare meglio cosa sta succedendo. Il lettore permette anche di vedere dati live PCM e informazioni freeze frame, cioè i parametri registrati nel momento in cui il guasto è stato rilevato: regime motore, temperatura, condizioni di carico, in base ai dati disponibili sull’auto. Può aiutare a capire quando si è presentato il problema. Ma non basta leggere un numero: bisogna saperlo collegare al comportamento della vettura.

Cancellare gli errori non basta: i limiti della diagnosi fai-da-te

Tra le funzioni c’è anche la cancellazione dei codici di errore. Comoda, sì, ma da usare con cautela. Spegnere la spia sul cruscotto non significa aver risolto il guasto. Se un sensore continua a inviare dati anomali, o se c’è un problema meccanico vero, la segnalazione può tornare dopo pochi chilometri. È il punto da tenere bene a mente: un lettore OBDII fai-da-te può aiutare a orientarsi, ma non sostituisce i controlli di un’officina, gli strumenti professionali e l’esperienza di chi ci lavora ogni giorno.

In alcuni casi, guidare ignorando una spia può peggiorare il danno o creare problemi ai sistemi antinquinamento. Il dispositivo consente anche una verifica rapida delle parti legate alle emissioni, con indicazione a LED colorata, utile per capire se il veicolo è pronto per un test o una revisione. Anche qui, però, il dato resta un segnale tecnico. Non è una prova che l’auto sia stata riparata.

Prezzo e uso pratico: quando il lettore da 41,99 euro può avere senso

L’ULTIMATE SPEED USOBD A1 pesa circa 160 grammi e, secondo la scheda prodotto, misura circa 13,2 x 8,45 x 1,85 centimetri. È abbastanza piccolo da restare nel vano portaoggetti o in garage. Oltre alla lettura dei codici, offre una prova grafica della tensione, test sul sistema di avviamento e sul sistema di ricarica: funzioni che possono dare qualche indicazione sullo stato della batteria o dell’alternatore. C’è anche la possibilità di salvare fino a 350 risultati di test e consultarli tramite QR code sullo smartphone, così da mostrarli in officina senza dover copiare codici a mano.

Il prezzo indicato da Lidl, 41,99 euro IVA inclusa, lo mette nella fascia degli strumenti domestici per automobilisti curiosi o attenti alla manutenzione. Può convenire a chi non vuole correre dal meccanico per ogni spia, vuole capire se il problema sembra urgente o desidera tenere uno storico dei controlli. Resta però una prima lettura: quando serve riparare davvero, contano ancora diagnosi approfondite, prove su strada e mani esperte.