L'oggetto più venduto di Ikea è tanto insolito quanto utile e tutti lo stanno mettendo nel carrello

Ikea ha portato nei negozi e online la nuova collezione IKEA PS 2026, composta da 44 prodotti pensati per abitazioni sempre più piccole, ambienti multifunzionali e spazi da sfruttare fino all’ultimo centimetro.

La linea, nata nel 1995 e arrivata alla decima edizione, celebra trent’anni di idee dedicate alla casa con arredi trasformabili, prezzi accessibili e soluzioni capaci di attirare l’attenzione. Tra queste spicca una panca che dondola, insolita ma abbastanza pratica da conquistare molti clienti.

IKEA PS 2026, 44 novità per piccoli spazi e design alla portata di tutti

La nuova serie IKEA PS 2026 resta fedele allo spirito che l’ha resa riconoscibile: oggetti di tutti i giorni, prezzi contenuti e soluzioni un po’ fuori dagli schemi. I 44 nuovi prodotti, firmati da dodici designer internazionali, nascono per rispondere a bisogni molto concreti: monolocali, stanze usate in più modi, soggiorni che diventano studi, angoli ospiti ricavati dove c’è spazio.

Non sono mobili pensati solo per fare bella figura. Sono mobili da spostare, aprire, piegare, adattare. La collezione punta sul design democratico e su materiali familiari come pino massiccio, tessuti resistenti, vetro e carta tridimensionale lavorata a mano. “Riduci per amplificare, semplifica senza annoiare”, ha spiegato la creative leader Maria O’Brien. Tradotto: meno ingombro, più funzione.

La panca che dondola guida il carrello: con lei poltrona letto e carrello rotondo

Il pezzo che più ha acceso la curiosità è la panca che dondola IKEA PS 2026. È una seduta in pino massiccio, lunga 127 centimetri, venduta a 149 euro, con un leggero movimento laterale controllato. L’idea richiama le lunghe panche conviviali, ma qui il gesto entra in casa: ci si siede e la panca accompagna il corpo con una piccola oscillazione. Strana, sì. Ma anche facile da immaginare in cucina, all’ingresso o intorno a un tavolo.

Accanto a questo pezzo c’è la poltrona letto salvaspazio, proposta a 249 euro, pensata per chi vive in appartamenti compatti e cerca una seduta che, quando serve, diventi anche un posto per dormire. È disponibile in colori più vivaci o più neutri e prova a tenere insieme comodità e poco ingombro. Più economico, ma molto pratico, il carrello rotondo IKEA da 49,95 euro: ha le ruote, ripiani capienti e può raccogliere documenti, giochi, accessori da cucina o tutti quei piccoli oggetti che finiscono sparsi in soggiorno.

Prezzi, materiali e funzioni: la casa cambia, i mobili la seguono

Il filo che tiene insieme la collezione è la mobilità: arredi trasformabili, sedute che cambiano uso, tavoli con vani nascosti, sgabelli regolabili, oggetti capaci di adattarsi alla stanza invece di imporre una soluzione fissa. La fascia di prezzo indicata da Ikea va dai piccoli accessori sotto i 10 euro fino a circa 250 euro. L’obiettivo è chiaro: tenere insieme accessibilità e sperimentazione, senza lasciare il design più curioso a pochi.

Tra gli altri prodotti ci sono anche una poltrona gonfiabile con pompa a pedale, uno sgabello regolabile con meccanismo a cricchetto, un orologio a forma di periscopio e un tavolo con cassetto segreto estraibile da entrambi i lati. Dettagli che raccontano bene la direzione: case meno ferme, oggetti meno rigidi, funzioni più elastiche. E se la panca che dondola sembra destinata a restare il pezzo più fotografato, il successo del carrello rotondo dice qualcosa di ancora più semplice: nelle case piccole vince spesso l’oggetto che risolve davvero un problema.