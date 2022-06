Logi Dock e Earbuds True Wireless di Logitech disponibili in Italia

Massimizzare la produttività, aumentare il comfort e semplificare il lavoro sono sempre stati gli obiettivi principali dei prodotti Logitech. Proprio con questa filosofia l’azienda ha progettato la docking station Logi Dock e gli auricolari senza filo Earbuds True Wireless, disponibili ora sul mercato italiano dopo la presentazione a livello mondiale a settembre 2021. Questi prodotti, rivolti principalmente agli utenti professionali, consentono di lavorare al meglio ovunque ci si trovi, trasformando ogni scrivania in un luogo di lavoro efficiente e produttivo.

Logi Dock, la soluzione geniale per il lavoro da casa

Un aiuto concreto lo offre proprio Logi Dock, la nuova docking station all-in-one di Logitech con controlli per riunioni one-touch e vivavoce integrato, compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza tra cui Zoom, Google Meet e a breve anche Microsoft Teams. Logi Dock permette di tenere in ordine la scrivania connettendo a un unico dispositivo fino a 5 periferiche USB e due monitor, alimentando allo stesso tempo anche laptop fino a 100W.

Inoltre, la docking station si integra con Logi Tune, un’app intuitiva che aiuta a controllare e personalizzare l’esperienza dei dispositivi di collaborazione personale Logitech. In combinazione con l’integrazione del calendario di Logi Tune, fornisce segnali luminosi intelligenti.

Questo per avvisare quando una riunione sta per iniziare ed è dotato di pulsanti intuitivi per partecipare, disattivare l’audio, accendere/spegnere la videocamera e terminare le chiamate, creando un’esperienza di riunione semplice e professionale. Di qualità professionale è anche l’audio integrato nel device, che assicura una riproduzione stereo potente di musica e suoni, ma diventa un prezioso asset durante le sessioni di videoconferenza sfruttando i 6 microfoni con cancellazione di rumore. Semplice e automatico è il passaggio da una conversazione in viva voce a una privata trasferendo l’audio agli auricolari Zone True Wireless.

Zone True Wireless, auricolari potenti

I nuovi earbuds della gamma rappresentano un ulteriore ausilio per garantire un’esperienza di lavoro ibrido di alto livello. Caratterizzati da un design minimalista e moderno, i Zone True Wirelss sono stati progettati per assicurare un audio cristallino a ogni chiamata, indipendentemente dall’ambiente circostante. Equipaggiati con un efficace sistema di cancellazione attiva del rumore gli auricolari utilizzano l’ultimo protocollo della tecnologia Bluetooth per collegare in modo stabile sia smartphone che computer anche utilizzando il ricevitore USB in dotazione per passare da un dispositivo all’altro senza interruzioni.

Configurabili e personalizzabili utilizzando l’app Logi Tune, anche questi dispositivi sono compatibili con le principali piattaforme di videoconferenza e sono dotate di batteria a lunga durata.

Una singola carica consente di avere gli auricolari sempre pronti per qualsiasi riunione (fino a 5 ore/ANC attivata, fino a 6 ore/ANC disattivata), inoltre bastano 5 minuti nella custodia di ricarica per avere un’ora in più di conversazione. I Logitech Zone True Wireless supportano la ricarica wireless e sono certificati IP68 quindi sono totalmente impermeabili e resistenti a umidità, sudore, polvere, sporco e sabbia. Chi preferisce invece i più tradizionali auricolari a cavo senza però rinunciare alla massima qualità audio, al design e al comfort può scegliere i Zone Wired Earbuds, dotati di microfono con cancellazione di rumore e connessioni multiple sia jack che USB-A e USB-C.

Prezzi e disponibilità

Logi Dock è disponibile al costo di 449 euro nei colori Graphite e White.

è disponibile al costo di 449 euro nei colori Graphite e White. Due varianti anche per le Zone True Wireless , Graphite e Rose, vendute al prezzo di 329 euro.

, Graphite e Rose, vendute al prezzo di 329 euro. Le Zone Wired Earbuds, con le analoghe nuance, hanno invece un costo di 99,99 euro.

Logitech ha in commercio diversi prodotti pensati per il lavoro, lo studio e il gioco a grandi livelli. Ad esempio, su Amazon trovate l’ottima Smartdock Extender Box, console per sale conferenze concepita per Skype for Business. Logitech Smartdock Extender Box permette di evitare la presenza di cavi sulla scrivania, ed è dotato di interfacce HDMI per display 1080p, due porte USB, Gigabit-Ethernet, un cavo di prolunga lungo 5 m e una spina per la presa di corrente. Logitech Smartdock Extender Box dispone anche di un Hub GROUP integrato per la connessione diretta con una webcam e vivavoce GROUP.