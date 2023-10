Logitech Crayon, libera la tua CREATIVITA' con la matita digitale per iPad

Se sei un appassionato di disegno, prendere appunti o semplicemente vuoi sfruttare appieno le capacità del tuo iPad, la Logitech Crayon è lo strumento perfetto per te. Con questa matita digitale, otterrai una precisione al pixel senza latenza e un’esperienza simile a quella di una matita su carta. E la buona notizia è che è ora disponibile su Amazon a un prezzo molto vantaggioso: appena 59€ con le spese di spedizione gratuite via Prime e lo sconto del 25%.

Tecnologia Apple Pencil a prezzo WOW

La Logitech Crayon utilizza la tecnologia Apple Pencil, il che significa che è compatibile con una vasta gamma di app su iPad. Che tu stia disegnando, scrivendo o prendendo appunti, questa matita digitale offre un’esperienza fluida e naturale. La Crayon offre una precisione incredibile, al livello del singolo pixel, senza alcuna latenza. Sarai in grado di creare disegni dettagliati e scrivere in modo leggibile con facilità. Inoltre, la sensibilità alla pressione ti consente di variare lo spessore della linea in base alla pressione esercitata.

La Logitech Crayon si ricarica poi rapidamente tramite USB-C. Basta collegarla per un breve periodo e sarai pronto per ore di utilizzo. Sia che tu stia utilizzando app per il disegno come Procreate, app di produttività come Notability o app di annotazione come GoodNotes, la Logitech Crayon funziona perfettamente con molte app popolari. La matita ha un design ergonomico che la rende comoda da tenere anche durante sessioni di disegno prolungate. È anche dotata di un tappo magnetico per proteggere la punta e per evitare di perderlo.

Con la Logitech Crayon, puoi davvero liberare la tua creatività. Dalla creazione di opere d’arte digitali allo studio e all’annotazione, questa matita digitale è uno strumento versatile per sfruttare al massimo il tuo iPad. Amazon offre la Logitech Crayon a un prezzo vantaggioso, clicca qui o sul link qui sotto per scoprire l’offerta attuale e portare a casa la tua matita digitale per iPad oggi stesso.

