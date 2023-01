Logitech Driving Force: leva del cambio a 6 rapporti ad un prezzo SUPER su Amazon

Il Driving Force di Logitech è un componente aggiuntivo solitamente abbinato al volante Logitech G29/G920, sebbene possa essere utilizzato anche con altre configurazioni. Ma è davvero necessario un cambio per un simulatore di corse? Il cambio Logitech Driving Force è un bel componente aggiuntivo per la configurazione G29/G920 se preferisci correre usando una trasmissione manuale, ma se ti ritrovi a usare l’automatico o le leve del cambio, potrebbe non valere la pena acquistarlo. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 61,99€.

È un cambio manuale, con 6 marce e 1 retromarcia. È progettato per offrire ai sim racer la possibilità di giocare ai loro giochi di corse preferiti con una trasmissione manuale, senza bisogno di utilizzare pulsanti o paddle.

È relativamente piccolo ed è progettato per adattarsi alla maggior parte dei supporti. È realizzato in plastica ma ha una copertura in pelle sopra gli interni meccanici e ha una struttura in plastica/pelle sul pomello del cambio. I componenti interni sono realizzati in metallo ed è progettato per essere robusto, economico e di lunga durata. cambio duraturo per sim racing.

Il cambio è ovviamente molto conveniente rispetto ad altri sul mercato. Altre opzioni simili di Thrustmaster arrivano a prezzi elevati. Il cambio scatta abbastanza bene tra le marce e in folle, ma ovviamente per ottenere il pieno effetto della trasmissione manuale avrai bisogno di un pedale della frizione. Se hai un supporto, il cambio si avvita tramite la base. Può anche essere fissato al braccio tramite i morsetti integrati, ma questi non sono assolutamente sufficienti per dargli una sensazione di sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.