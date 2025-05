Logitech ERGO M575S: il miglior mouse tuttofare per i creativi

Logitech ERGO M575S è attualmente disponibile a un prezzo scontatissimo di 34,99 euro su Amazon, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca un mouse ergonomico e funzionale per migliorare la propria esperienza lavorativa quotidiana.

Logitech ERGO M575S: comfort ed efficienza a un prezzo speciale

Progettato con una particolare attenzione all’ergonomia, il Logitech ERGO M575S si distingue per il suo design che riduce l’affaticamento muscolare. La trackball controllata dal pollice elimina la necessità di muovere il braccio, rendendolo ideale per scrivanie di dimensioni ridotte o spazi di lavoro affollati. Questo aspetto non solo migliora il comfort, ma favorisce anche una postura più naturale durante l’uso prolungato.

La personalizzazione è un elemento chiave di questo dispositivo. Tramite l’applicazione Logi Options+, è possibile configurare i tre pulsanti integrati e regolare la velocità del cursore in base alle proprie preferenze. Inoltre, il mouse offre una connettività versatile, supportando sia il Bluetooth che il ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione.

Un altro punto di forza è la durata della batteria. Grazie alla singola batteria fornita in dotazione, il dispositivo garantisce un’autonomia fino a 18 mesi, riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni. Sul fronte della compatibilità, il Logitech ERGO M575S è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 10, macOS 11, iPadOS 14 e Chrome OS, dimostrandosi adatto a diversi ambienti di lavoro.

Non meno importante è l’impegno ambientale di Logitech. Il mouse è realizzato con materiali riciclati post-consumo certificati, con percentuali variabili tra il 21% e il 52% a seconda della colorazione scelta. Questo lo rende una scelta consapevole per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale.

