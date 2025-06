Logitech ERGO M575S: il mouse perfetto per chi passa tante ore al PC

Un design ergonomico e un controllo preciso per un’esperienza di lavoro confortevole e sostenibile: il Logitech ERGO M575S è una scelta ideale per migliorare la postazione di lavoro.

Si tratta di un mouse ergonomico wireless con trackball, è attualmente disponibile a un prezzo di 33,19 euro, beneficiando di uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 58,99 euro. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di offrire comfort e praticità, soprattutto per chi trascorre molte ore al computer.

Progettato con il supporto degli esperti del Logi Ergo Lab, il mouse è stato certificato come ergonomico, grazie alla sua forma sagomata che riduce del 25% lo sforzo muscolare dell’avambraccio rispetto ai mouse tradizionali. La sua struttura si adatta perfettamente a mani di diverse dimensioni, promuovendo una postura naturale del braccio durante l’utilizzo.

Una delle caratteristiche principali dell’ERGO M575S è il controllo del cursore tramite il pollice, una soluzione che minimizza i movimenti della mano e si rivela particolarmente utile in spazi di lavoro ristretti. Questo approccio consente di lavorare con precisione anche in ambienti meno convenzionali. Inoltre, i tre pulsanti personalizzabili e le Smart Actions, configurabili tramite l’app Logi Options+, permettono di ottimizzare i flussi di lavoro quotidiani, offrendo un’esperienza d’uso altamente personalizzabile.

La connettività è un altro punto di forza di questo mouse, grazie alla doppia opzione tra Bluetooth e ricevitore USB Logi Bolt, entrambi inclusi nella confezione. L’autonomia della batteria, che può raggiungere i 18 mesi, elimina la necessità di ricariche frequenti, garantendo continuità e affidabilità nel tempo.

Con un equilibrio tra design ergonomico, precisione e attenzione all’ambiente, il Logitech ERGO M575S si presenta come una soluzione versatile e di qualità per chi desidera migliorare la propria esperienza di lavoro. La combinazione di caratteristiche avanzate e un prezzo competitivo di soli 58,99 euro lo rende una scelta interessante per utenti di diversi profili.

